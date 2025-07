5 Gründe, warum Sie Ihren Urlaub immer am gleichen Ort verbringen sollten

Jedes Jahr am selben Ort Urlaub zu machen, klingt für die meisten ziemlich langweilig. Dabei hat es aus wissenschaftlicher Sicht viele Vorteile

Jedes Jahr ein neues Ziel, so stellen sich viele ihren Traumurlaub vor. Wer jedoch lieber an denselben Ort zurückkehrt, wird schnell als uncool abgestempelt. Schließlich kennt man doch schon alles, oder? Doch genau hier liegt der Schlüssel zu mehr Entspannung und weniger Stress. Wir verraten Ihnen fünf Gründe, warum es viel klüger ist, Ihren Urlaub immer wieder am gleichen Ort zu verbringen.

Direkte Entspannung

© Getty Images

Stundenlange Flugbuchungen, das endlose Durchforsten von Hotelbewertungen und der ständige Zweifel: „Ist das wirklich der perfekte Ort?“ All das gehört der Vergangenheit an, wenn Sie wissen, was Sie erwartet! Ihr Gehirn liebt Routine und Vertrautheit. Wenn Sie immer wieder an denselben Ort zurückkehren, sinkt Ihr Stresslevel fast automatisch. Sie wissen, welcher Strandabschnitt am ruhigsten ist, welches Café den besten Kaffee serviert und wo der Sonnenuntergang am schönsten ist. All diese vertrauten Dinge helfen Ihrem Körper, schneller in den „Urlaubsmodus“ zu schalten und wirklich abzuschalten.

Kein Planungsstress

Wer hat schon Lust, stundenlang nach der besten Unterkunft zu suchen? Oder sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die gebuchte Ferienwohnung wirklich so toll ist wie auf den Bildern? Wenn Sie immer an denselben Ort reisen, können Sie sich diese Sorgen sparen. Sie kennen die besten Restaurants, wissen, welche Unterkünfte Ihren Ansprüchen gerecht werden, und müssen sich nicht mehr fragen, ob der Urlaub auch wirklich das hält, was er verspricht. Ihr Urlaub? Schon jetzt stressfrei!

Heimatgefühl statt Urlaubsmüdigkeit

© Getty Images

Wiederholte Aufenthalte an einem bestimmten Ort können unser emotionales Wohlbefinden tiefgreifend beeinflussen. Das Konzept des „Place Attachment“ beschreibt die emotionale Bindung, die Menschen zu bestimmten Orten aufbauen. Diese Bindung steigert das Wohlbefinden und schafft das Gefühl von Zugehörigkeit. Sie verbinden den Ort mit positiven Erlebnissen, Erinnerungen und Ihren eigenen kleinen Ritualen, die den Urlaub noch wertvoller machen.

Touristenfallen haben keine Chance

Jeder kennt sie: die überteuerten Restaurants, die überfüllten Sehenswürdigkeiten und die vollen, aber wenig beeindruckenden Attraktionen. Doch wenn Sie den Ort gut kennen, können Sie den meisten Touristenfallen mühelos aus dem Weg gehen. Sie wissen genau, welche Ecken den wahren Charme des Reiseziels ausmachen. Sie essen in den Restaurants, die nur die Einheimischen kennen, oder genießen Ihre Mahlzeit mit einer spektakulären Aussicht, ohne das Gefühl, für alles viel zu viel zu bezahlen. Das wirkt sich auch positiv auf Ihre Urlaubskassa aus.

Schaffung von Traditionen

Wiederholte Urlaube am gleichen Ort bieten die perfekte Chance, Familientraditionen zu schaffen. Ob die Pizza am Anreisetag, oder die eine Raststätte auf dem Heimweg – diese kleinen Rituale stärken nicht nur die Familienbande, sondern sorgen auch für unvergessliche Erinnerungen, die von Jahr zu Jahr wachsen.