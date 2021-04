Die Corona-Pandemie führt weltweit zu einem massiven Nachfrage-Anstieg von Unternehmen und Führungskräften in der Geschäftsluftfahrt.

VistaJet - das erste und einzige globale Unternehmen in diesem Segment – hat mit Neubestellungen von Flugzeugen darauf reagiert. Schon seit 2004 fliegt das Unternehmen mit seiner Flotte von über 70 Business Jets Unternehmen, Regierungen und Privatkunden in 187 Länder der Welt. Das Geschäftsmodell von VistaJet: die Kunden haben Zugang zu einer ganzen Flotte und zahlen nur für die Flugstunden, die sie in Anspruch nehmen. Angeboten wird ein maßgeschneidertes Abonnement von Flugstunden auf den Mittel- und Langstreckenjets, die die Kunden jederzeit und überall fliegen können.

Nun hat VistaJet zwei neue Global 7500-Flugzeuge übernommen, die als Gamechanger gelten. Einen kurzen Einblick gibt es HIER:

In den nächsten 2 Jahren will VistaJet bis zu 12 neue Flugzeuge des Typs Global 7500 und 10 Challenger 350 in Betrieb nehmen. Das Ziel: die VistaJet-Flotte soll auf über 90 Flugzeuge für Kunden auf der ganzen Welt anwachsen.

Mehr Informationen finden Sie unter https://www.vistajet.com/en-gb/