Saudi-Arabien als neue Trend-Destination

Das Königreich Saudi-Arabien investiert derzeit massiv in den Tourismus. Auch die Flug-Anbindungen nach Österreich werden immer besser.

Mit neuen Mega-Projekten wie „The Red Sea“ oder der Oasenstadt AlUla will Saudi-Arabien künftig Urlauber*innen aus der ganzen Welt anlocken. Wichtig sind dafür natürlich gute Flugverbindungen. Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), die nationale Fluggesellschaft, hat nun ihren Winterflugplan für Österreich vorgestellt.

Die Airline bietet mehrmals wöchentlich Direktflüge von Wien nach Jeddah an und ermöglicht damit österreichischen Gästen eine hohe Flexibilität bei Reisen ins Königreich Saudi-Arabien. Ab Oktober fliegt SAUDIA viermal die Woche von Wien nach Jeddah.

Flüge der SAUDIA von Wien nach Jeddah: Flugtage Abflug Ankunft Flugnummer Flugzeugtyp Di, Do, Sa, So JED VIE SV151 A320 Di, Do, Sa, So VIE JED SV150 A320

Saudi-Arabien ist das perfekte Reiseziel für einen sonnigen Winterurlaub mit Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad in den Wintermonaten. Jeddah, an der Küste des Roten Meeres gelegen, lädt Besucher dazu ein, die vielfältigen Kulturen, die exquisite Küche und das historische Viertel Al Balad, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, zu entdecken.



Mr. Hisham Bindkhail, Regional SAUDIA Manager in Europa: "Österreich ist für uns ein wichtiger Markt und wir sind sehr stolz darauf, Saudi-Arabien an vier Tagen pro Woche mit Österreich zu verbinden. Wir freuen uns darauf, Gäste aus Österreich an Bord unserer SAUDIA-Flugzeuge willkommen zu heißen und ihnen ein einzigartiges Flugerlebnis in allen Klassen mit der herzlichen Gastfreundschaft Saudi-Arabiens zu bieten."



Die Strecken von und nach Österreich werden mit hochmodernen Airbus A320-Flugzeugen in einer Zwei-Klassen-Konfiguration mit 20 Sitzen in der Business Class und 90 Sitzen in der Guest Class bedient. SAUDIAs preisgekrönter Business Class-Service bietet komplett flache Liege-Sitze, Dine-on-Demand-Küche und eine geräumige Kabinenausstattung.

Alle Gäste an Bord haben Zugang zu SAUDIAs Inflight-Entertainment-System, das mehr als 5.000 Unterhaltungsstunden und WiFi-Konnektivität bietet. SAUDIAs umfangreiches Netz an regelmäßigen und saisonalen Flügen verbindet mehr als 100 Ziele auf vier Kontinenten mit 18 Flughäfen in Europa.