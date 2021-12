Gleich 16 Auszeichnungen des renommierten Testportals www.skiresort.at gibt’s für die Wildkogel-Arena im Salzburger Land. Die Region rund um die Ort Neukirchen und Bramberg zählt demnach weltweit zu den besten Skigebieten in der Kategorie bis 80 Pistenkilometer.

Bestnoten hat die Wildkogel-Arena außerdem in den Kategorien „Anfänger“ sowie „Sauberkeit & Hygiene“ bekommen. Einen weiteren Schritt in Richtung Klimaneutralität geht die Region auch mit dem neuen Elektrozug eLINER. Er bringt Winterurlauberinnen und –urlauber grün und leise von Neukirchen zur Talstation der Wildkogelbahn und retour.

Schneeweiße Abfahrten

© wildkogel_arena_neukirchen_bramberg ×

Das Skigebiet der Wildkogel-Arena liegt auf bis zu 2.100 Metern und hat knapp 80 Pistenkilometer zu bieten: von sonnig-baumfreien Carverpisten über knackig-schwarze Steilhänge. 85 Prozent sind leichte und mittelschwierige Abfahrten, und somit ideales Terrain für Anfänger, Wiedereinsteiger und Familien. Die traumhafte Aussicht auf die Dreitausender der Hohen Tauern fährt immer mit.

Vielfältiges Wintersportangebot und warme Stärkungen

© wildkogel_arena_neukirchen_bramberg ×

Die höchsten Gipfel Österreichs – vom Großvenediger bis zum Großglockner – hat man aber auch am Winterwanderweg zwischen den Bergstationen von Wildkogelbahn, Smaragdbahn und Gensbichlalmbahn stets im Blick. Hier liegt außerdem die längste beleuchtete Rodelbahn der Welt. Mehr als 14 Kilometer und 1.300 Höhenmeter sind es hinunter bis nach Bramberg. Egal ob nun beim Winter-Wandern, Rodeln, Snowboarden oder Skifahren: für einen kulinarischen Zwischenstopp kehr kehrt man in eines der gemütlichen Restaurants oder in die urigen Hütten ein.