Ägypten Nilkreuzfahrt – Auf den Spuren der Pharaonen von Kairo bis Abu Simbel

Lassen Sie Ägyptens faszinierende Geschichte, monumentale Tempel und das mystische Erbe der Pharaonen an Ihnen vorbeiziehen – wie das geht? Im Rahmen einer interessanten Nilkreuzfahrt. Und nach der kulturellen Entdeckungstour taucht man am besten in einem der Luxusresorts am Roten Meer ab.

Auf den Spuren der Pharaonen -Tempel. Gleiten Sie mit einem luxuriösen Nil-Kreuzfahrtschiff durch das Herz Ägyptens – von Luxor bis Assuan – und erleben Sie die wahre Magie des Nils.

Jahrtausendealte Zeugen. Die Pyramiden von Gizeh und die geheimnisvolle Sphinx in Kairo. © Gettyimages

Der Nil – für die Ägypter seit Jahrtausenden der Ursprung allen Lebens. Und auch für uns Reisende wird er zu einer faszinierenden Lebensader, die uns von den monumentalen Pyramiden in Kairo bis in die Wüste von Abu Simbel führt. Eine Nilkreuzfahrt durch Ägypten ist der Schlüssel, um das Land der Pharaonen in seiner ganzen historischen Pracht zu erleben. An Bord eines komfortablen Schiffes gleiten Sie über das Wasser, während die Weltgeschichte an Ihnen vorbeizieht – vom majestätischen Luxor bis zum geheimnisvollen Abu Simbel, dem Höhepunkt jeder Ägyptenreise.

Vollständig Eröffnet. Großes Ägyptisches Museum zeigt den legendären Grabschatz von Tutanchamun. © oe24

Kairo – Die pulsierende Metropole am Nil

Wir starten unsere Reise in Kairo, der Millionenmetropole am Nil und Hauptstadt Ägyptens, die zwischen Tradition und Moderne ihre Besucher in den Bann zieht. Ein absolutes Muss ist der Besuch der Pyramiden von Gizeh und die weltberühmte Sphinx. Kein anderes Wahrzeichen der Antike zieht so viele Bewunderer an wie diese monumentalen Bauwerke. Die Cheops-Pyramide, erbaut um 2500 v. Chr., das einzige der sieben Weltwunder, das noch immer steht. Doch Kairo hat noch weit mehr zu bieten. Der Besuch des Ägyptischen Museums ist ein weiteres Highlight. In den endlosen Hallen lagern die Schätze des alten Ägyptens. Die Zitadelle von Saladin, hoch über Kairo gelegen, bietet nicht nur einen beeindruckenden Blick bis nach Gizeh, sondern auch den Gawhara-Palast, die Muhammad-Ali-Moschee sowie mehrere Museen. Ein Bummel durch die Khan el-Khalili-Markthalle ist ein Muss. Die bunten Stände, der Duft von Gewürzen und das Hämmer klopfen der Händler in den engen Gassen versetzen in eine längst vergangene Zeit. Nach einem ereignisreichen Tag in Kairo geht es für die nächsten Etappen der Reise weiter den Nil hinab.

Nilkreuzfahrt – Die schönste Art, Ägypten zu entdecken

Es gibt kaum eine schönere Art, Ägypten zu erkunden, als auf einer Nilkreuzfahrt. Auf dem majestätischen Fluss gleitet das Schiff durch eine Landschaft, die von pharaonischen Monumenten, Tempeln und Dörfern gesäumt ist. Die Reise führt durch legendäre Orte wie Edfu, Kom Ombo, Luxor und Assuan, die in der Antike schon die Wiege der ägyptischen Hochkultur waren.

Tempel von Edfu. Hier beeindrucken fein geschnitzte Reliefs. © Gettyimages

Edfu und Kom Ombo – Tempel voller Mythologie

Erster Halt auf der Reise ist der Tempel von Edfu, der dem Gott Horus gewidmet ist. Der Tempel ist einer der besterhaltenen im gesamten Land und beeindruckt mit seiner Größe und den fein geschnitzten Reliefs, die Szenen aus der ägyptischen Mythologie darstellen.

Nächster Halt: Die Zwillingstempel von Kom Ombo – ein weiteres Meisterwerk der ägyptischen Architektur. Sie bieten auch einen einzigartigen Blick auf den Nil, der sich hier in sanften Kurven durch die Landschaft schlängelt.

Tempel von Karnak © Gettyimages

Luxor – Das größte Freiluftmuseum der Welt

Das „größte Freiluftmuseum der Welt bildet den absoluten Höhepunkt einer jeden Nilkreuzfahrt. Hier liegt das berühmte Tal der Könige, die letzte Ruhestätte der Pharaonen, und der Karnak-Tempel, der größte Tempelkomplex der Antike. Ein Spaziergang durch den Tempel von Karnak, dessen gigantische Säulen in den Himmel ragen, versetzt einen in eine andere Zeit. Ein besonders magisches Erlebnis ist der Besuch des Tempels von Luxor bei Nacht. Das sollten Sie keinesfalls versäumen.

Abu Simbel. Ein Meisterwek der antiken Ingenieurskunst. © Gettyimages

Assuan & Abu Simbel – Monumente der Ewigkeit

Assuan ist eine der malerischsten Städte entlang des Nils und ein idealer Ort, um die Ägyptische Kunst und Kultur zu erleben. Der berühmte Tempel von Philae, der auf einer Insel im Nil gelegen ist, erzählt die Geschichte der Göttin Isis. Der Tempel wurde nach dem Bau des Assuan-Staudamms auf die Insel Agilkia versetzt, um ihn vor den Fluten des Nils zu retten. Für viele Reisende ist Abu Simbel das Krönungshighlight der Ägyptenreise. Die beiden monumentalen Felsen-Tempel, die von Pharao Ramses II. in den Fels gehauen wurden, sind ein wahres Meisterwerk antiker Ingenieurskunst. Die riesigen Statuen von Ramses II., die den Eingang bewachen, sind 20 Meter hoch und strahlen eine unglaubliche Macht aus. Der Tempel wurde so präzise gebaut, dass an zwei Tagen im Jahr, dem 21. Februar und dem 21. Oktober, die ersten Sonnenstrahlen genau auf die Statuen von Ramses II. und den Göttern des Tempels fallen – ein architektonisches Wunder.

Baden am Roten Meer © Gettyimages

Erholung pur – Entspannen am Roten Meer in Hurghada

Nach einer ereignisreichen Nilkreuzfahrt bietet der Badeort Hurghada die perfekte Gelegenheit, die Reise entspannt ausklingen zu lassen. Die Küstenstadt lockt mit ihren luxuriösen Resorts in Strandlage, die ideal sind für Taucher und Schnorchler, die die bunte Unterwasserwelt des Roten Meeres entdecken wollen.

Die besten Tipps für Kairo, Hurghada und dem Nil

Schlafen

Hilton Cairo Heliopolis Hotel *****/Kairo: Das Hotel liegt im Präsidentenviertel. Klimatisierte Zimmer, 13 verschiedene Restaurants, 2 Außenpools. 1N im DZ mit Kingsize-Bett für 2 Pers. ab 171 Euro. www.hilton.com

Kove Hotel by The Pyramids****/Kairo. Elegant eingerichtete Zimmer. Frühstück als Buffet oder À-la-Carte. Whirlpool. 1N Deluxe Suite inkl. Frühstück für 2 Pers. ab 92Euro. www.kovehotels.co

Hurghada Marriott Beach Resort*****/Kairo. Großzügig geschnittene Zimmer. Mehrere Restaurants. Großer Pool sowie eine eigene Insel mit Privatstrand. Fitnessclub. 1N im DZ inkl. Frühstück für 2 Pers. ab 109 Euro. www.marriott.com

TUI BLUE Nile Imperial. Das luxuriöse Nilkreuzfahrtschiff bietet Ihnen eine hochwertige Entdeckerreise flussaufwärts ab Luxor. Panorama-Restaurant mit Lounge und Bar sowie ein Sonnendeck mit Pool. All Inclusive Verpflegung. Ab Jänner 2026 7N ab 1.002 Euro p. P. www.tui.at

NMS Nile Premium © Dertour

MS Nile Premium. Das Schiff (Landeskategorie 5*) verfügt über 56 Luxuskabinen, Swimmingpool, Restaurant und Cocktail-Lounge. Alle Ausflüge inkludiert. Optional zubuchbar der Ausflug nach Abu Simbel. First-Class-Schiff. 8N inkl. Vollpension ab 1.529 Euro p. P. www.dertour.de

Lesen

Nil Erleben. Von Abu Simbel über Assuan, Luxor und Minya nach Kairo von Barbara Kreißl. Tescher Reiseführer, 22,95 Euro.

Reiseveranstalter

Ägypten-Reisen. TUI, Dertour, Hofer Reisen, Verkehrsbüro, Botros Tours, ETI Reisen oder Ruefa bieten maßgeschneiderte Nilkreuzfahrten und Rundreisen durch Ägypten an.

Tipps to go

Hurghada Safari. Entdecken Sie die Wüsten Hurghadas im Rahmen einer Quad-Fahrt, einer Jeep-Safari zu einem traditionellen Beduinencamp oder bei einem Kamelritt. www.tripadvisor.at

Ein Blick auf die Webseiten lohnt sich!