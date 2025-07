Sleepcation: Gut schlafen als neuer Reisetrend 2025

Von Kissenmenüs bis zu medizinischem Angebot: Weltweit setzen Hotels und Resorts jetzt auf besonders tiefen Schlaf & süße Träume.

Schon mal was von „Sleepcation“ gehört? In einer Welt, die niemals schläft, entdecken immer mehr Reisende die Kraft der bewussten Regeneration. Die gezielte Kombination aus Schlaf (sleep) und Urlaub (vacation) entwickelt sich zum Trend in der Tourismusbranche. Was es mit Schlaf-Retreats auf sich hat, weiß Daniela Ebeert, Head of Corporate Communications bei DERTOUR Austria. „Sleep Tourism“ nennt sich das wachsende Phänomen, bei dem Hotels und Resorts weltweit ganz gezielt auf erholsamen Schlaf für ihre Gäste setzen. Denn: Der moderne Alltag fordert seinen Tribut, chronischer Schlafmangel, digitale Überreizung und permanente Erreichbarkeit erschöpfen alle. Guter Schlaf ist wichtig, weil er sich positiv auf unsere körperliche und geistige Gesundheit auswirkt. Immer mehr Menschen vermissen aber den erholsamen Schlaf zu Hause und suchen im Urlaub gezielt danach. Hotels bieten mittlerweile ein breites Angebot an schlafunterstützenden Maßnahmen an, darunter eigene Kissenmenüs, spezielle Massagen, sanfte Bewegungseinheiten und auch ein medizinisches Beratungsangebot“, erklärt Daniela Ebeert. Nachstehend Top-Hotels für Sleepcation...

Asien

© Anatara

Das Anantara Peace Haven Tarangalle setzt auf Deep Sleep Programme. Dieses an der Südküste Sri Lankas gelegene Hotel bietet eine maßgeschneiderte „Wellness Journey“ nach ayurvedischen Grundsätzen mit Spa-Behandlungen, Ernährungsberatung, Yoga- und Kreativ-Sessions, speziellen Ausflügen sowie einem Slumber Guru, der jeden Gast für das optimale Schlaferlebnis coacht.

Sleep and the City

© The Cadogan

Im The Cadogan London wird ein Sleep Concierge Service geboten: Über die Hotel-App ist eine von Hypnotherapeutin Malminder Gill aufgezeichnete, schlaffördernde Meditation auf dem Zimmer zu hören. Der Sleep Concierge bietet auch ein Kissenmenü mit einer Auswahl an luxuriösen Kissen für Gäste, die lieber auf dem Rücken oder auf der Seite schlafen, die Option einer beschwerten Decke, einen von The Cadogan speziell für den Sleep Concierge entwickelten Betthupferl-Tee und einen duftenden Kissennebel zur Unterstützung des bestmöglichen Schlafs.

© Six Senses

Auch im Six Senses Rom legt man viel Wert auf guten Schlaf: Das Wellnessprogramm fokussiert sich auf die Wiederherstellung des Energienniveaus und auf den Abbau von Stress, um eine nachhaltige Schlafroutine einzuführen.

Dubai

© Siro

Ein zentraler Bestandteil des SIRO One Za’abeel in Dubai basiert auf den fünf sogenannten „Biohacking“-Komponenten: Fitness, Ernährung, Erholung, Achtsamkeit und – Schlaf. Beim Biohacking werden die persönlichen körperlichen Bedürfnisse analysiert, um den eigenen Körper zu verstehen und so das volle physische und geistige Potenzial auszuschöpfen. Und um das perfekte Schlaferlebnis zu erreichen, hat sich das Expertenteam des SIRO One Za’abeel so einiges einfallen lassen – zum Beispiel ein detailliert gestaltetes Kissenmenü. Hier wählen Erholungssuchende zwischen zehn verschiedenen Kissen und Nackenrollen, egal ob Buchweizen-, Dinkel-, oder Kirschkernfüllung, der Gast bettet sich ganz nach seinen individuellen Bedürfnissen. Auch über schlaflose Nächte aufgrund der heißen Temperaturen muss sich im SIRO One Za‘abeel niemand Sorgen machen: Jedes Bett ist mit einer thermoregulierenden Matratze ausgestattet, welche die Körpertemperatur erfasst, bei Bedarf kühlt und so eine wohltemperierte und erholsame Ruhephase fördert. Zudem sorgt eine spezielle Wake-Up-Technologie mit motorisierten Verdunkelungsrollos dafür, dass Gäste sanft aus ihrem Schlaf erwachen und die innere Uhr unterstützt wird.

Kanarische Inseln/Teneriffa

© Bahia

360° Sleep Recovery Immersion (4 Tage): Um die nötige Ruhe und einen erholsamen Schlaf zu erreichen, beinhaltet dieses Erholungsprogramm des Bahia de Duque Wellness Retreat auf Teneriffa unter anderem eine nicht-invasive Neurostimulationsbehandlung, die von Physiotherapeuten durchgeführt wird, spezifische Atemübungen und einen individuellen Schlafplan.