Airbnb hat vor kurzem seine „Ikonen“ vorgestellt. Eine neue Kategorie für außergewöhnliche Erlebnisse, bei denen die Gastgeber*innen bekannte Größen aus Musik, Film, Fernsehen, Kunst, Sport und mehr sind.

Ikonen verwandeln Träume in Wirklichkeit. Sie führen Gäste in Welten, die bisher nur in ihrer Vorstellung existierten. „Während unser Leben immer digitaler wird, möchten wir wieder mehr Magie in die reale Welt bringen. Mit den Ikonen schaffen wir die außergewöhnlichsten Erlebnisse der Welt“, so Brian Chesky, Mitbegründer und CEO von Airbnb.

Die Airbnb Ikonen der nächsten Wochen & Monate:

Verbringe einen VIP-Abend mit Kevin Hart – der Comedian nimmt dich für einen Abend der Spitzenklasse mit in seine Coramino-Live-Lounge, die nur für Mitglieder zugänglich ist. Du begleitest Kevin und seine Clique in diese geheime Kneipe, wo du Tequila verkosten und die besten Comedians unserer Zeit live erleben kannst.

© Airbnb ×

Schaffe Erinnerungen mit „Alles steht Kopf 2“ – am 12. Juni erscheint der neue Film „Alles steht Kopf 2“ von Disney und Pixar. Zu diesem Anlass bist du zu einer Übernachtung im Hauptquartier, dem Kontrollzentrum von Rileys Emotionen, eingeladen. Deine Gastgeberin Joy wird dich in ihrer pulsierenden Welt willkommen heißen, in der du Emotionen in Aktion erleben kannst und dich darum kümmern musst, dass alles ausgeglichen bleibt.

© Airbnb tk tk ×

Mach eine Wohnzimmer-Session mit Doja Cat – sie kommt frisch von ihrer Tour auf den größten Bühnen der Welt zurück und empfängt dich für ein Erlebnis in exklusiver Atmosphäre. Du genießt eine unvergessliche private Wohnzimmer-Performance der Grammy-Gewinnerin, bei der sie sowohl ihre Lieblingssongs als auch Tracks aus ihrem neuesten Album zum Besten gibt.

© Airbnb Eric Ogden ×

Zu Gast im „Purple Rain“-Haus von Prince – das Haus in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota, das im legendären Film „Purple Rain“ zu sehen ist, hat Prince zu Lebzeiten gekauft. Bisher war es noch nie für die Öffentlichkeit zugänglich. Erkunde das Haus und höre dir bei einer exklusiven Studio-Session seltene und ganz besondere Songs aus der Welt von Prince an.

Ikonen werden zukünftig direkt auf der Startseite in einer eigenen Kategorie zu finden sein. Die meisten Ikonen sind kostenlos, alle anderen kosten unter 100 US-Dollar pro Gast. Ein Countdown zeigt die Zeit an, bis das Inserat für eine Ikone aktiv wird. Gäste können die Buchung dann über die App anfragen. Die glücklichen Gäste, die ausgewählt werden, erhalten ein digitales goldenes Ticket.