1:3 – Atlético schockt Alaba und Real im Madrid-Derby

Real Madrid hat die ''weiße Weste'' in der spanischen Fußball-LaLiga ausgerechnet im Stadtderby verloren.

Gegen den Lokalrivalen Atletico Madrid zogen ÖFB-Star David Alaba und Co. am Sonntagabend mit 1:3 den Kürzeren. Die "Königlichen" verloren damit die Tabellenführung in der 6. Runde an den einen Zähler davor liegenden FC Barcelona, der bereits am Samstag zu Hause gegen Celta Vigo mit 3:2 gewonnen hatte. Dem Fünften Atletico fehlen sechs Zähler auf Rang eins.

Im 233. Madrider Derby glänzte mit Alvaro Morata ein Ex-Real-Stürmer als Doppel-Torschütze (4., 46.). Zudem trug sich auch Antoine Griezmann (18.) in die Schützenliste ein. Toni Kroos hatte zwischenzeitlich auf 1:2 (35.) verkürzt. Beim ersten Gegentreffer verlor Alaba in der Mitte Morata aus den Augen, der dadurch einköpfeln konnte. Auch Griezmann war per Kopf erfolgreich, auch er hatte zu viel Platz, um sich entscheidend in Szene setzen zu können.