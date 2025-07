Family-Trip: Arnautovic meldet sich aus Istanbul

Alle warten gespannt auf das grüne Licht für den Arnie-Coup. Doch statt einer Transferverkündung hieß es am Mittwoch: Familienreise!

Um 10:45 Uhr hob ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautovic am Mittwoch vom Flughafen Mailand-Malpensa Richtung Türkei ab – mit an Bord: Ehefrau Sarah, die Töchter Emilia und Alicia sowie Starfotograf Christopher Kelemen, der bereits Größen wie Zinedine Zidane und David Alaba vor der Linse hatte.

Touchdown Istanbul

In der First Class von Turkish Airlines ging es stilvoll nach Istanbul. Auf Instagram heizten sowohl Sarah mit dem Posting „Let’s go Team Arna“ als auch der ablösefreie Stürmer selbst mit einem Bild vom Flughafen in Istanbul die Gerüchteküche ordentlich an. Jetzt stellt sich die große Frage: Nur ein entspannter Familien-Trip inklusive Fotoshooting – oder steckt doch ein heißer Last-Minute-Transferpoker dahinter?

© Instagram

Fakt ist: Die nächste Entscheidung im Fall Arnautovic steht unmittelbar bevor – und ganz Fußball-Österreich blickt gespannt an den Bosporus.