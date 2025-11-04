Rekord! Altach mit 12,28 Millionen Euro Umsatz

Der SCR Altach hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz von 12,28 Millionen Euro erzielt. Das Jahresergebnis ist mit 18.733,48 Euro knapp positiv. Das Präsidium um Peter Pfanner wurde für zwei weitere Jahre bestätigt.

Der SCR Altach hat im Geschäftsjahr 2024/25 einen Rekordumsatz von 12,28 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Jahresergebnis liegt bei 18.733,48 Euro im positiven Bereich, das Eigenkapital beträgt weiterhin mehr als 3,1 Millionen Euro. Diese Zahlen gab der Vorarlberger Bundesligist am Dienstag in seiner Generalversammlung bekannt.

Präsidium für zwei Jahre bestätigt

Das seit 2019 amtierende Präsidium um Präsident Peter Pfanner wurde für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Die Wiederwahl erfolgte im Rahmen der Generalversammlung, bei der die positiven Geschäftszahlen präsentiert wurden.

Herausfordernde Zeiten gemeistert

"Ein positives Jahresergebnis ist in wirtschaftlich sehr herausfordernden Zeiten keine Selbstverständlichkeit", betonte Geschäftsführer Christoph Längle. Der Club habe die schwierige Phase erfolgreich gemeistert und wirtschaftlich stabil positioniert.

Vorbereitung auf sinkende TV-Erlöse

Längle wies auf zukünftige Herausforderungen hin: "Wir wissen, dass die TV-Erlöse für die Bundesligaclubs ab der kommenden Saison sinken werden - umso wichtiger ist es, dass der SCR Altach breit aufgestellt in die Zukunft geht." Neue Geschäftsfelder sollen die Einnahmen diversifizieren.

Neue Geschäftsfelder erschließen

Zu den Zukunftsprojekten zählen das neue Business-Gebäude mit Veranstaltungsmöglichkeiten und die in Bau befindliche Gesundheitswelt mit Physio- und Reha-Einrichtungen. Diese Investitionen sollen den Club unabhängiger von TV-Geldern machen.