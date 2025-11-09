Ausgerechnet "Edeljoker" Raguz schoss Austria Wien aus Tief

Nicht schön zum Anschauen, aber dank einem "Edeljoker" erfolgreich: Die Wiener Austria hat während einer Berg- und Talfahrt in dieser Saison wieder den Blick Richtung Berg im Visier.

Marko Raguz bewahrte die Favoritner am Samstag zum Auftakt der 13. Runde mit seinem ersten Tor in der Fußball-Bundesliga seit 13. Februar 2022 zum 2:1 gegen Schlusslicht GAK vor einer äußerst ungemütlichen Länderspielpause. Die gibt es dafür für Ferdinand Feldhofer und BW-Linz-Coach Mitja Mörec.

Es sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Raguz ist im Stürmerranking der Wiener aktuell nur die Nummer fünf, kam bei seinen fünf Meisterschaftseinsätzen nie früher als in der 82. Minute, avancierte aber trotzdem gegen die Grazer sehenswert zum Matchwinner. "Es ist ein Wahnsinn, eine unglaubliche Sache", sagte Raguz nach "sehr bescheidenen" Wochen. Er freute sich in erster Linie darüber, dass er seinem Team helfen konnte. "Weil ich sehe, wie viel jeder investiert jeden Tag und wie hart das Ganze ist."

Raguz "extrem professionell"

Daneben war es für den 27-Jährigen auch "eine Bestätigung für meine Arbeit". Seine Teamkollegen wussten, bei wem sie sich zu bedanken hatten. "Er ist ein super Typ, super Stürmer, es freut mich extrem, dass er das Siegestor gemacht hat", sagte 1:0-Schütze Tin Plavotic. Coach Stephan Helm hob die "Wahnsinns-Qualität" von Raguz "im Strafraum" hervor und lobte dessen Einstellung. "Ich erlebe ihn extrem professionell jeden Tag, er macht das, was man von Profis erwarten darf, unterstützt die Mitspieler. Und dass er die Qualität hat, Spiele zu entscheiden, das weiß man auch."

Nicht zu erwarten ist aber, dass sich am Standing von Raguz viel ändern wird. "Es war ein super Tor, aber wenn man lange dabei ist, dann weiß man schon, wie es läuft", meinte der Angreifer. Es sei aktuell der Fall, dass er sich hinten anstellen müsse. "Ich schaue einfach, dass ich Tag für Tag trainiere, da bin für die Mannschaft und dann in solchen Momenten instinktiv handle." Durch den Treffer habe er gesehen, dass er nach wie vor Qualitäten in der Box habe. "Wie der Trainer dann entscheidet, ist nicht meine Sache."

Sieg "ganz wichtig"

Sehr wohl seine Entscheidung war es, im Sommer in Wien zu bleiben. "Es war so, dass ich nicht diese Möglichkeiten gehabt habe, die für mich relevant waren", klärte Raguz auf. Die Austria hatte ihn nach einem überstandenen Kreuzbandriss im Sommer 2022 für mehr als eine Million Euro vom LASK geholt, aufgrund einer Schambeinentzündung musste er aber mehr als zwei Jahre pausieren. 2024/25 reichte es bei 20 meist kurzen Ligaeinsätzen zu keinem Tor. Das gelang ihm im Dress der Wiener nur beim 2:0-Cup-Viertelfinalsieg gegen Sturm Graz am 1. Februar 2025. Sein zweites war auch von Bedeutung. "Wir hätten uns ausmalen können, was los gewesen wäre in Favoriten, wenn wir verloren hätten. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger, der Sieg war ganz wichtig", betonte Abwehrchef Aleksandar Dragovic.

Das wusste auch Helm. "Wenn ein Gegner Mann auf Mann anläuft über das ganze Feld, dann ist es schwierig, spielerische Lösungen auszupacken. Wir haben in den vergangenen zwei Spielen richtig gut gespielt und zweimal verloren. Deshalb war heute anderes gefragt, das konnten wir liefern", fasste der Austria-Coach zusammen. Beim Siegtor war auch das Glück aufseiten der Heimischen. Deshalb blieb für die Grazer ein beachtlicher Auftritt unbelohnt. "Mit diesem Auftreten als Verlierer vom Platz zu gehen, ist ganz schwierig zu akzeptieren. Das nagt im Moment sehr an der Moral", sagte Feldhofer. Er könne es nicht mehr hören, dass seine Truppe einmal mehr gut gespielt habe. "Die Jungs ziehen mit, aber wir belohnen uns nicht so. Wir müssen es da raus schaffen, es irgendwie erzwingen."

Trainerdiskussion in Linz

Positiv ist, dass der Rückstand auf BW Linz weiter nur einen Punkt beträgt. Der Vorletzte kassierte im Oberösterreich-Duell in Ried mit einem 1:2 die neunte Liga-Niederlage. Kein anderes Team hat annähernd so viele Pleiten zu verzeichnen, womit eine Trainerdiskussion nicht ausbleiben wird. "Das ist ja normal, wenn man Spiele nicht gewinnt, sondern verliert. Der Trainer ist der, der die Verantwortung übernehmen muss", erklärte Coach Mitja Mörec.

Rückendeckung kam von Christoph Schösswendter. "Aber es muss was passieren. Wir sind an einem Punkt, an dem Punkte eingefahren werden müssen", sagte der Sportdirektor bei Sky. Die Rieder dürfen hingegen dank dem siebenten Saisontor von Kingstone Mutandwa in der 97. Minute nach oben blicken. "Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen, wie eiskalt sie war. Wir haben das Spiel sozusagen mit einem Mutandwa-Moment beendet", meinte Trainer Maximilian Senft. Den Leihstürmer von Cagliari würde Senft gerne dauerhaft im Rieder Dress sehen.

Hartberg ließ WAC verzweifeln

Hartbergs Matchwinner in Wolfsberg war Elias Havel. Der im ÖFB-Team auf Abruf stehende 22-Jährige bereitete dem Cupsieger mit seinem Tempo immer wieder Schwierigkeiten und traf auch zum 2:0. Sieben Saisontore stehen für Havel zu Buche, er selbst sah bei seinen Vorstellungen "noch viel Luft nach oben". Trainer Manfred Schmid sah seinen Schützling von Woche zu Woche besser. "Ich wünsche es ihm, dass er in den ÖFB-Kader reinrutscht, das hat er sich verdient", meinte Schmid.

Für die Hartberger ging ihre heimatlose Zeit mit einem Sieg zu Ende. Am 22. November kehren sie gegen Ried in die umgebaute heimische Arena zurück. Kein Glück brachten die Heimauftritte beim WAC bisher Peter Pacult. Der Wiener hält bei drei erfolglosen Versuchen, mit dem Cupsieger zu Hause drei Zähler einzufahren. Pacult wirkte nach der nächsten Niederlage ein wenig bedient. "Wir hatten viel Ballbesitz, aber die letzte Konsequenz hat gefehlt." 79 Prozent Ballbesitz halfen dem WAC nicht, Verteidiger Nicolas Wimmer stellte fest: "Wenn du nur hin und her spielst, kreierst du keine Chancen."