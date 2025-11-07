Austria muss gegen GAK endlich in die Gänge kommen

Am Samstag (17 Uhr, live bei Sky) kommt es in der Generali-Arena zum traditionsreichen Duell zwischen dem FK Austria Wien und dem GAK. Das Aufeinandertreffen verspricht sportliche Brisanz, denn beide Teams haben in dieser Saison noch einiges gutzumachen.

Die Wiener Austria blieb in der Bundesliga seit dem Wiederaufstieg des GAK in allen drei bisherigen Duellen ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis). Besonders torreich gestalteten sich die jüngsten Aufeinandertreffen: In den letzten sechs Duellen zwischen den Wienern und den Grazern trafen jeweils beide Mannschaften, insgesamt fielen dabei 21 Tore - ein Indiz für spannende und offene Begegnungen.

Für die Gäste aus Graz geht es allerdings auch um das Brechen eines unangenehmen Trends. Seit ihrer Rückkehr in die Bundesliga blieben sie in allen sechs Spielen gegen Wiener Teams sieglos (drei Unentschieden, drei Niederlagen) und verloren beide Auswärtspartien in der Hauptstadt. Den letzten Bundesliga-Sieg gegen einen Wiener Klub feierte der GAK im April 2007, damals mit 2:1 gegen die Austria.

+++Verfolge das Traditions-Duell im OE24-Liveticker+++

Austria kann Zuhause nicht zu überzeugen

Die Wiener selbst stehen heuer vor einer ungewohnten Heimmisere: Der FAK verlor in dieser Saison vier seiner ersten sechs Heimspiele, was einen Negativrekord in der Bundesliga-Vereinsgeschichte bedeutet. In der Vorsaison hatten die Veilchen keines der ersten sechs Heimspiele verloren. Zudem setzte es zuletzt zwei Heimniederlagen in Folge; drei aufeinanderfolgende Heimpleiten gab es zuletzt im Herbst 2017 unter Trainer Thorsten Fink.

Etwas Aufwind hingegen verspürt der Grazer AK nach dem jüngsten 3:1-Heimsieg gegen Altach, dem ersten Saisonerfolg. Damit beendeten die Rotjacken eine Serie von zwölf sieglosen Bundesliga-Spielen. Zwei Siege in Folge gelangen den Grazern seit dem Wiederaufstieg bisher nur einmal, nämlich im November 2024 gegen die WSG Tirol (2:1) und Blau-Weiß Linz (2:1).

Ferdinand Feldhofer ist Austria-Experte

Ein besonderes Detail bietet auch das Trainerduell: GAK-Coach Ferdinand Feldhofer verlor in seiner Bundesliga-Karriere nur eines von sechs Spielen gegen die Austria (ein Sieg, vier Remis) - das allerdings ausgerechnet im Oktober 2022 mit Rapid Wien (1:2). In der laufenden Saison trennten sich seine Grazer und die Austria in der ersten Runde 2:2.

Alles deutet also auf ein enges, intensives Spiel hin: Die Austria will vor eigenem Publikum die Wende schaffen, während der GAK auf eine Trendfortsetzung und den ersten Bundesliga-Sieg in Wien seit fast zwei Jahrzehnten hofft.