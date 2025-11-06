Alles zu oe24VIP
Entscheidung um Austria-Goalie Sahin-Radlinger gefallen
Auslaufender Vertrag

Entscheidung um Austria-Goalie Sahin-Radlinger gefallen

06.11.25, 11:11
Seit 2023 ist Samuel Sahin-Radlinger ein Austrianer. Sein Vertrag wäre im Sommer 2026 ausgelaufen, nun haben die Wiener mit dem 32-Jährigen verlängert.

Im ersten Jahr seiner Austria-Karriere war Sahin-Radlinger an Almere City in den Niederlanden verliehen. Nach seiner Rückkehr und dem Abgang von Christian Früchtl zu Lecce nach Italien war er dann auch Stammtorhüter.

Vertrag wurde verlängert

Unumstritten ist der 32-Jährige nicht. Gerüchte um eine mögliche Trennung im Sommer bewahrheiteten sich aber nicht, stattdessen haben die Entscheidungsträger rund um Sportdirektor Manuel Ortlechner den Vertrag um ein weiteres Jahr bis Sommer 2027 verlängert.

Seit seinem ablösefreien Transfer von der SV Ried nach Wien hat der 32-Jährige keine Sekunde in der Bundesliga und der Europacup-Quali verpasst, im ÖFB-Cup kam er gar nicht zum Einsatz. In diesen 50 Pflichtspielen hat er 62 Gegentore zulassen müssen und blieb immerhin 14 Mal ohne Gegentreffer.

