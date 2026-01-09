Alles zu oe24VIP
Nächster Millionen-Regen? Serie-A-Klub heiß auf Austria-Juwel
© GEPA/Edgar Eisner

Vasilije Markovic

Nächster Millionen-Regen? Serie-A-Klub heiß auf Austria-Juwel

09.01.26, 16:24
Der Transfer von Ifeanyi Ndukwe zum FC Liverpool steht kurz bevor, schon ranken sich Gerüchte um das nächste U17-WM-Supertalent der Austria: Vasilije Markovic. Nicht erst seit Arsene Wengers Lobeshymne ist der Mittelfeldspieler begehrt.

Markovic war einer der Schlüsselspieler des ÖFB-Erfolgs in Katar, glänzte dort mit Technik, Power und Selbstvertrauen. "Mir haben viele Spieler gefallen, aber mir hat die Nummer 10 von Österreich gefallen", meinte Arsenal-Legende Wenger - Vasilije Markovic.

Natürlich gibt es einiges an Interesse, konkrete Namen gibt es aus Italien und der Schweiz. So berichtet "laola1" von Como, dem FC Basel und Lugano. Zu Ersteren wechselte erst im Sommer Matthis Braunöder, von den Veilchen.

Rekord-Angebot der Austria

Die Wiener haben den Kampf um ihr Talent aber noch nicht aufgegeben, denn laut dem Bericht soll man das finanziell beste Angebot der Vereinshistorie für einen Spieler in seinem Alter angeboten haben. Eine Entscheidung steht noch aus.

Davor geht es für den 17-Jährigen wohl ohnehin einmal mit ins Trainingslager nach Side (Türkei). Dort kann er sich weiter beweisen.

