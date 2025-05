Sturm gegen Blau-Weiß Linz: Steirer wollen Titelhoffnung am Leben erhalten

Sturm Graz steht nach zwei Niederlagen gegen die Wiener Austria unter Druck. Beim Auswärtsspiel in Linz müssen die Steirer gewinnen, um im Titelrennen zu bleiben – während die Oberösterreicher selbst um Europacup-Chancen spielen.

Für Sturm Graz geht es am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Spiel bei Blau-Weiß Linz um viel: Nach dem Verlust der Tabellenführung müssen die Steirer dringend wieder gewinnen, um im Meisterschaftskampf mit Austria Wien und Red Bull Salzburg mithalten zu können. "Für Sturm geht es um alles", bestätigte Linz-Trainer Gerald Scheiblehner.

Blau-Weiß mit Europacup-Ambitionen

Die Oberösterreicher könnten mit einem Unentschieden an Rapid vorbeiziehen und Platz fünf erreichen – was die Teilnahme am Europacup-Play-off bedeuten würde. "Wir haben ein Ziel vor Augen", so Scheiblehner. Gegen Sturm wartet das Team seit dem Bundesliga-Aufstieg noch auf den ersten Sieg.

Sturm setzt auf Jugend

Trotz der Sperren von Grgic und Böving zeigt sich Sturm-Trainer Jürgen Säumel zuversichtlich: "Es ist der Weg von Sturm, jungen Spielern ihre Chance zu geben." Die Niederlagen gegen die Austria seien analysiert und abgehakt, nun gelte die volle Konzentration Linz: "Sie sind zuhause ein extrem unangenehmer Gegner."