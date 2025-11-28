Alles zu oe24VIP
Stefan Kulovits
Trainer-Debüt!

Rapids Neo-Coach Kulovits trifft auf Kühbauers LASK

28.11.25, 17:39
Im Top-Duell der Bundesliga empfängt der in Bestform schwebende LASK den schwer angeschlagenen SK Rapid. Während die Linzer sechs Siege in Serie feiern, reagierten die Wiener mit einem Trainerwechsel.

Der LASK bestreitet am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) das Heimspiel gegen den SK Rapid. Während Dietmar Kühbauer sechs Siege in sechs Partien feiert, übernahm bei Rapid Stefan Kulovits nach der Beurlaubung von Peter Stöger.

Kulovits mit einfachem Plan

"Viel Zeit bis zum Spiel in Linz bleibt nicht", sagt der Interimstrainer. "Daher müssen wir schauen, für die Mannschaft einen relativ einfachen Plan zu gestalten, der auch zum Team passt." Claudy Mbuyi und Bendeguz Bolla könnten zurückkehren.

Kühbauer warnt vor Rapid

Trotz der Rapid-Krise warnt der LASK-Coach: "Auch wenn sie ergebnistechnisch nicht gut performen, bedeutet das gar nichts." Über den Zeitpunkt des Trainerwechsels beim Ex-Club zeigt er sich verwundert.

Historische Serie

Der LASK blüht unter Kühbauer auf und kletterte vom vorletzten Platz auf Rang vier. Besser startete nur Valerien Ismael mit sieben Siegen in einer Amtszeit. Personell kann Kühbauer bis auf Art Smakaj aus dem Vollen schöpfen.

Mögliche Aufstellungen:

LASK - SK Rapid

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Raiffeisen Arena, Linz
  • Schiedsrichter: Talic

Ergebnisse 2025/26:

  • 2:0 (a)

LASK: Jungwirth - Cisse, Tornich, Andrade - Jörgensen, Bogarde, Horvath, Bello - Usor, Adeniran, Danek

Es fehlen: Smakaj (Kreuzbandriss)

Rapid: Gartler - Cvetkovic, Ahoussou, Horn - Demir, M. Seidl, Lu. Grgic, Auer - Wurmbrand, Antiste, Dahl

Es fehlen: Raux-Yao (Sprunggelenksverletzung), Schöller, Marcelin, Börkeeiet (alle verletzt bzw. im Aufbautraining)

Fraglich: Mbuyi, Bolla (nach Verletzungen)

Live auf Sky.

