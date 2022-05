Quartett im Showdown gegen Abstieg

Altach, Admira, Hartberg und Ried zittern um die Klasse - Entscheidung fällt am Freitag!

Für welches Team endet die Saison mit dem großen Albtraum - Altach, Admira, Hartberg oder Ried? Alle vier Teams können am letzten Spieltag noch in die 2. Liga absteigen. Das wäre nicht nur ein sportlicher, sondern auch ein finanzieller Tiefschlag. Die schlechtesten Karten hat Altach. Dem Schlusslicht fehlen zwei Punkte auf die Konkurrenz. Allerdings weiß Coach Ludovic Magnin vor dem "Finale" gegen Tirol: "Wir haben unser Schicksal in der eigenen Hand." Weil sich Hartberg und Ried im direkten Duell gegenseitig Zähler wegnehmen und Altach bei punktegleichheit vorgereiht wird, reicht den Vorarlbergern definitiv ein Sieg. "Euphorie ist gut und schön, aber ich muss daran arbeiten, dass alle am Boden bleiben und wir gegen WSG Tirol die gleiche Aggressivität auf den Platz bringen", sagte Magnin nach dem 3:0 zuletzt gegen die Admira, dass den Altachern das Endspiel sicherte.

Herzog: »Gewinnen, damit wir safe sind«

Apropos Admira. Die Elf von Andreas Herzog steht gegen den LASK unter Druck. Schon die letzten vier Spiele konnten die Südstädter nicht mehr voll anschreiben. "Jetzt wird es sehr schwer für uns. Wir müssen gegen den LASK gewinnen, damit wir safe sind", so Herzog. Das letzte direkte Duell endete 1:1. Drei der bisherigen sechs Saisonsiege holte die Admira auswärts. Ein Fakt, der Zuversicht gibt: "Wir waren zuletzt auswärts um einiges besser als daheim. Ich hoffe, dass uns das auch in Pasching gelingt", so Herzog weiter. Hartberg und Ried stehen im direkten Duell unter Zugzwang. Die Steirer kassierten zuletzt ein 2:4 in Tirol.

Heinle: »Müssen auf den Punkt genau da sein«

"Ich denke, dass wir die Situation ein bisschen zu sehr mit Selbstbewusstsein genommen haben, mit zu viel Selbstverständlichkeit. Wir müssen schauen, dass wir uns von der Watsche erholen", stellte Trainer Klaus Schmidt klar. Ried kam nicht über ein 1:1 im Derby gegen den LASK hinaus. "Wir müssen in Hartberg auf den Punkt genau da sein. Das geht schon ein paar Wochen dahin mit diesen Entscheidungsspielen", sagte der Innviertler Trainer Christian Heinle.