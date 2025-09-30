Salzburg bindet Talent! Alajbegovic verlängert bis 2029

Der FC Red Bull Salzburg hat Offensivtalent Kerim Alajbegovic langfristig gebunden. Der 18-Jährige verlängerte seinen Vertrag bis 2029. Der Deutsch-Bosnier war erst im Sommer von Bayer Leverkusen gekommen.

Kerim Alajbegovic hat seinen Vertrag beim FC Red Bull Salzburg bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Der 18-jährige Deutsch-Bosnier war erst im Sommer von Bayer Leverkusen nach Salzburg gewechselt und hat bereits in 15 Einsätzen mit vier Toren und einem Assist überzeugt.

Talent mit frühem Nationalteam-Erfolg

Bereits mit 17 Jahren wurde Alajbegovic zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der bosnischen Fußball-Nationalmannschaft. Diese frühe Reife und seine starken Leistungen in Salzburg brachten ihm nun die vorzeitige Vertragsverlängerung.

Vertrauensbeweis für junges Talent

Für Alajbegovic ist die Vertragsverlängerung "ein toller Vertrauensbeweis". Der Offensivspieler entwickelte sich rasch zum wichtigen Baustein im Salzburger Kader und wird nun langfristig an den Club gebunden.