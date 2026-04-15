Dieser Rapid-Star steht vor dem Abgang

Dem SK Rapid Wien droht der Verlust eines Leistungsträgers: Innenverteidiger Serge-Philippe Raux-Yao ist laut Sky-Informationen ins Visier von RC Lens geraten.

Noch liegt kein offizielles Angebot vor, doch das Interesse aus Frankreich ist konkret. Der Ligue-1-Klub beobachtet Raux-Yao genau. Rapid kennt Lens bereits aus früheren Verhandlungen – im vergangenen Sommer wechselte Mamadou Sangaré nach Frankreich.

Ein schriftliches Angebot für den 26-Jährigen gibt es aktuell noch nicht.

Hohe Ablöse im Raum

Die Hütteldorfer sollen allerdings gesprächsbereit sein – allerdings nur bei einem hohen siebenstelligen Angebot. Vertraglich ist Raux-Yao noch langfristig gebunden, sein Kontrakt läuft bis 2028.

Fixpunkt in der Rapid-Abwehr

Der 1,96 Meter große Innenverteidiger kam im Sommer 2024 ablösefrei nach Wien. Seitdem entwickelte er sich zur festen Größe. 82 Pflichtspiele stehen bislang zu Buche. Dabei lief er unter anderem 52 Mal in der ADMIRAL Bundesliga, zwölf Mal in der Conference League und sechsmal im ÖFB-Cup auf.

Lens stark unterwegs

Bei Lens steht mit Samson Baidoo auch ein ÖFB-Legionär im Kader. Zudem spielt mit Florian Thauvin ein Weltmeister von 2018 im Team. In der Ligue 1 liegt Lens, wo auch ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo unter Vertrag ist, aktuell auf Rang zwei – nur vier Punkte hinter Spitzenreiter Paris Saint-Germain.