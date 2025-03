Sabitzer-Hammer in Dortmund

Harte Kritik am ÖFB-Star. Marcel Sabitzer sorge für „schlechte Energie“ im Team.

Letztes Jahr gehörte Marcel Sabitzer in Dortmund noch zu den absoluten Leistungsträgern und hatte großen Anteil am Einzug der Borussia ins Champions-League-Finale. Diese Saison ist der Österreicher aber praktisch ein Sinnbild für die BVB-Krise.

Dortmund liegt aktuell in der Bundesliga nur auf Platz 10 und könnte damit sogar den Einzug in den Europacup verpassen. Im Sommer soll bei der Borussia nun ein größerer Umbruch eingeleitet werden. Wie Sky berichtet, will sich der BVB von etlichen Spielern trennen – genannt werden dabei unter anderem Giovanni Reyna, Salih Özcan, Niklas Süle, Emre Can, Julian Brandt und eben auch Marcel Sabitzer.

Der Österreicher steht noch bis Juni 2027 unter Vertrag, soll in Dortmund aber keine Zukunft mehr haben. Dem Bericht zufolge sei beim 30-Jährigen nicht nur die sportliche Leistung problematisch, Sabitzer sorge auch „für schlechte Energie innerhalb des Teams". Der 87-fache ÖFB-Teamspieler soll nun im Sommer abgegeben werden.