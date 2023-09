Bayern freut sich auf Freund-Premiere in Gladbach

Die Auswärtspartie des deutschen Rekordmeisters bei den Fohlen steht ganz im Zeichen des neuen Bayern-Sportdirektors Christoph Freund.

Der gebürtige Salzburger ist offiziell seit Freitag im Amt und ist bereits voller Tatendrang: „Bayern ist einer der größten Klubs der Welt und wird trotzdem fast familiär geführt. Ich will für alle Mitarbeiter eine Ansprechperson sein“, erklärte der ehemalige Sportboss von Red Bull Salzburg ehe es für ihn am Samstag (ab 18.30 Uhr im Sport24-Liveticker) gegen Borussia Mönchengladbach erstmals in der deutschen Bundesliga zur Sache geht.

Bei den Bullen entdeckte Freund Stars wie Erling Haaland oder Karim Adeyemi. Sein goldenes Transferhändchen soll er nun in München zum Einsatz bringen.

Müller und DeLigt drängen in Startelf

Zum sportlichen: Bayern-Trainer Thomas Tuchel muss beim Duell gegen die sieglosen Fohlen auf Jamal Musiala verzichten. Der Jungstar hat sich beim letzten Spiel gegen Augsburg einen Muskelfaserriss zugezogen. Besser sieht es dafür bei Thomas Müller und Matthijs de Ligt aus. Nach ihren Verletzungen hatte es für beide zuletzt nicht für die Startelf gereicht. Laut Tuchel sind sie aber mittlerweile wieder fit genug, um von Beginn an auf dem Platz stehen zu können.

Goretzka ist nach DFB-Aus richtig motiviert

Besonders motiviert ist aktuell auch Bayern-Mittelfeld-Motor Leon Goretzka. Nach seiner Nicht-Nominierung für das deutsche Nationalteam sind alle Augen auf den 28-Jährigen gerichtet. Tuchel: „Das kann für Leon nichts anderes sein als ein Ansporn, um zu beweisen, dass es in der nächsten Länderspiel-Periode mit ihm gehen muss und nur über ihn gehen kann. Ich glaube, so nimmt er das auch an.“ Keine guten Nachrichten für Gladbach, wo mit Maximilian Wöber ein ÖFB-Kicker in der Starelf erwartet wird.