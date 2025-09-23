Bayern-Hammer: Dieser Klub will Harry Kane holen

In der bisherigen Saison ist Bayern-Star Harry Kane in einer unglaublichen Form. Doch der FC Bayern München droht, seinen Stürmer im kommenden Sommer zu verlieren.

Die Zahlen von Harry Kane beim FC Bayern sind atemberaubend. In 103 Spielen erzielte der Engländer 98 Tore und machte 29 Vorlagen. In der aktuellen Saison erreicht er den Höhepunkt seines Schaffens. Kane ist bisher einer der wichtigsten Spieler seiner Mannschaft.

Umso bitterer für die Münchener ist die Ausstiegsklausel im Vertrag des 32-Jährigen. Im Winter 2025/26 kann der Passus über 65 Millionen Euro aktiviert werden, wodurch Kane im Sommer 2026 wechseln darf. Seit seiner Ankunft im Sommer 2023 war eine Rückkehr in die Premier League immer realistisch.

Rückkehr nach London

Laut dem "Telegraph" ist der heißeste Kandidat für eine derartige Rückkehr seine große Liebe Tottenham Hotspur. Die Hoffnung beim Klub aus Nordlondon ist dabei sehr groß.

Seit dem Rücktritt des langjährigen Klubbosses Daniel Levy ist die Wahrscheinlichkeit für eine Rückkehr rasant gestiegen. Kane und Levy hätten kein gutes Verhältnis miteinander gehabt. Jedoch ist der Stürmer-Star mit der einflussreichen Familie Lewis immer bestens ausgekommen.

Torrekord Ziel

Ebenfalls besitzen die Spurs eine Matching Right. Der FC Bayern muss die Nordlondoner über Angebote anderer Klubs für Kane informieren. Wenn Tottenham die gleiche Summe bietet, müssen sie den Zuschlag erhalten.

Dann ist da noch der Torrekord. Kane erzielte in der Premier League 213 Tore und befindet sich derzeit auf dem zweiten Platz hinter Alan Shearer. Auf ihn fehlen dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft 47 Buden. Für Kane wäre dies eine machbare Aufgabe.