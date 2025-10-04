Bayern ohne Probleme auswärts gegen Frankfurt

Christoph Baumgartner hat am Samstag sein zweites Saisontor für RB Leipzig erzielt und die Bayern siegen

Der Niederösterreicher brachte die Sachsen bei Dortmund in Führung, am Ende stand es 1:1, wodurch beide Teams nach zuletzt vier Siegen in Folge in der Bundesliga wieder Punkte abgaben. Die Bayern gewannen in Frankfurt 3:0 und damit im sechsten Spiel zum sechsten Mal. Leverkusen schlug Union Berlin 2:0, Werder Bremen setzte sich gegen St. Pauli mit 1:0 durch und Augsburg bezwang Wolfsburg 3:1.

Baumgartner traf in der siebenten Minute nach langem Pass von Nicolas Seiwald und Kopfballvorlage von Assan Ouedraogo per Direktschuss aus kurzer Distanz und beendete damit Dortmunds Liga-Torsperre nach 367 Minuten. Beim Ausgleich des BVB hatte der Niederösterreicher Pech - er fälschte einen Schuss von Yan Couto unhaltbar ab (23.).

Baumgartner nur knapp am Doppelpack vorbei

Dennoch blieb Baumgartner die treibende Kraft seiner Mannschaft und wäre in der 77. Minute beinahe für das 2:1 von RB verantwortlich gewesen, bei seinem Schlenzer aufs lange Eck fehlten wenige Zentimeter. Baumgartner und Seiwald waren ebenso wie Marcel Sabitzer auf der Gegenseite über die komplette Distanz im Einsatz.

Die Bayern profitierten von der Punkteteilung ihrer ersten Verfolger und liegen nun vier Punkte vor Dortmund und fünf Zähler vor Leipzig. Luis Diaz brachte den Rekordchampion in Frankfurt schon nach 15 Sekunden in Führung, Harry Kane (27.) und wieder Diaz (84.) legten nach. Konrad Laimer spielte bei den Münchnern durch.

Werder mit ÖFB-Trio siegreich

Dessen Landsmänner Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll feierten mit Werder dank Samuel Mbangula (2.) einen 1:0-Heimerfolg über St. Pauli. Kein Erfolgserlebnis gab es für Leo Querfeld und Christopher Trimmel, das ÖFB-Duo verlor mit Union Berlin in Leverkusen 0:2, Patrick Wimmer fehlte bei Wolfsburgs 1:3 in Augsburg wegen Muskelproblemen im Oberschenkel. Am Samstagabend (18.30 Uhr) traf der noch makellose Tabellenführer Bayern München auf Eintracht Frankfurt.