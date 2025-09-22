Besonderer Einblick: Klub zeigt Kabinen-Ansprache

RB Leipzig konnte sich gegen den 1. FC Köln mit einem 3:1-Sieg die drei Punkte sichern. Hat der Trainer Ole Werner (37) mit seiner Ansprache für den Sieg gesorgt?

Nach dem 6:0-Debakel zum Bundesliga-Auftakt gegen Bayern München hat RB Leipzig sich extrem gesteigert. Gegen Heidenheim und Mainz konnte der Brause-Klub Siege feiern. Am letzten Wochenende spielten sie gegen den formstarken Köln. Dabei griff der Trainer Ole Werner in die Trickkiste.

Werner wollte mit einer sehr feurigen Ansprache sein Team richtig motivieren. Das zeigt das neue YouTube-Video des Vereins. In ihrem Highlight-Video gaben sie einen interessanten Einblick in die Kabine vor einem wichtigen Bundesliga-Spiel.

"Fucking three points"

Werner steht mitten in der Kabine, umgeben von seinen Spielern und den Betreuern. Er brüllt seine Jungs auf Englisch an: "Hört zu, Jungs, das ist unser Stadion, das ist unsere Nacht, das ist unser Spielfeld. Die anderen können tun, was sie wollen, solange wir unseren Job machen. Wir sind bereit, holt euch diese verdammten drei Punkte. Los geht's."

Im Video wurde die Stelle "verdammten drei Punkten" (auf Englisch: "Fucking three points") mit einem Piepton zensiert. Die Ansprache von Rose sorgte beim Team für großen Applaus.

Das Team hat ihrem Trainer richtig gut zugehört. Sie holten den Sieg und haben erstmals seit fast einem Jahr drei Spiele in Folge in der Bundesliga gewonnen. Zuletzt schaffte RB dies im Oktober 2024.