Global Champions Tour in Schönbrunn

Das Schloss Schönbrunn verwandelt sich dieses Wochenende in eine internationale Springreit-Arena. Bei der Global Champions Tour kämpfen die weltbesten Reiter um 800.000 Euro Preisgeld - mit österreichischer Beteiligung durch Max Kühner und Katharina Rhomberg.

Vor dem Schloss Schönbrunn entsteht derzeit in einem logistischen Kraftakt eine internationale Springreit-Arena für die Global Champions Tour am Wochenende. Organisatorin Sonja Klima bestätigte: "Es läuft alles nach Plan" für das Event von Freitag bis Sonntag.

Großaufwand für Pferdesport

Für den 4.100 Quadratmeter großen Turnierplatz wurden 1.400 Tonnen Erde angeliefert. Überdachte Tribünen bieten mehr als 3.000 Sitzplätze, insgesamt werden bis zu 12.000 Besucher erwartet. Das Preisgeld beträgt rund 800.000 Euro.

Österreichische Teilnahme

Lokalmatador Max Kühner, aktuell Gesamt-Achter nach 12 von 17 Stationen, und Vorarlbergerin Katharina Rhomberg gehören zum Teilnehmerfeld. In der Meidlinger und Hietzinger Allee entstanden 300 Pferdeboxen für die 250-300 teilnehmenden Pferde.

Langfristige Perspektive

Die Global Champions Tour kehrt nach Stationen am Rathausplatz (2012-2016), Ebreichsdorf und Krieau zurück nach Wien. Der Vertrag läuft bis 2029, wobei Schönbrunn als dauerhafter Austragungsort angestrebt wird.