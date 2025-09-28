Ilzers Hoffenheim holt 1:1 in Freiburg! Asllani trifft

Christian Ilzer hat mit der TSG Hoffenheim in der Bundesliga einen Punkt aus Freiburg geholt. Nach frühem Rückstand glich Ex-Austrianer Fisnik Asllani zum 1:1 aus. Beide Teams haben jetzt sieben Punkte.

Trainer Christian Ilzer hat mit der TSG Hoffenheim in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Punkt aus Freiburg entführt. In einer an Torchancen armen Partie trennten sich die beiden Klubs mit 1:1. Beide Teams liegen mit jeweils sieben Punkten auf den Plätzen sieben (Freiburg) und neun (Hoffenheim).

Blitzstart und schneller Ausgleich

Freiburg legte einen Blitzstart hin. Junior Adamu, der bis zur 64. Minute spielte, assistierte vor dem 1:0 durch Lukas Kübler. Die Freude währte nur kurz, Ex-Austrianer Fisnik Asllani glich bereits neun Minuten später mit seinem vierten Saisontor zum 1:1 aus.

Österreichische Beteiligung

Philipp Lienhart fehlte Freiburg nach einer Erkrankung wie schon zuletzt in der Europa League gegen Basel. Bei Hoffenheim kickte Alexander Prass rund eine Stunde und wurde in der 59. Minute ausgewechselt.