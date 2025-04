Jetzt muss Leipzig sich gegen Ilzers Hoffenheim beweisen

Interimscoach Zsolt Löw feiert gegen Hoffenheim sein Liga-Debüt mit Leipzig.

Für RB Leipzig verläuft die aktuelle Saison alles andere als reibungslos. Aus der Champions League mussten sich die deutschen Bullen bereits nach der Liga-Phase verabschieden, war ihnen in acht Partien doch lediglich ein einziger Erfolg gelungen. Immerhin im DFB-Pokal hielten ÖFB-Star Christoph Baumgartner und Co. bis zum Halbfinale stand. Doch auch in diesem Bewerb musste Leipzig sich letztendlich gegen den VfB Stuttgart geschlagen geben (1:3). Bedeutet: Voller Fokus darauf, sich in der Liga-Tabelle von Rang sechs hochzukämpfen. Gegen die TSG Hoffenheim soll deshalb am Samstag (ab 15.30Uhr im Sport24-Liveticker) ein Sieg her.

Ilzer feierte Hoffenheim-Debüt gegen Leipzig

Als die beiden Mannschaften sich im November das letzte Mal gegenüberstanden, kam es bei Hoffenheim zu einem Trainerdebüt. Christian Ilzer kehrte Double-Champion Sturm Graz den Rücken, um von nun an in der deutschen Bundesliga zu coachen. Bei seinem ersten Auftritt mit den Kraichgauern jubelte der 47-Jährige noch über einen 4:3-Triumph gegen Leipzig. In den folgenden Partien war von dem anfänglichen Glanz allerdings kaum noch etwas übrig, sogar von einer Entlassung ist schon die Rede gewesen.

Momentan liegt Hoffenheim auf Rang 14, fünf Punkte vom Abstiegs-Abgrund entfernt. Vollständig überwunden scheint die Krise also noch nicht. Dennoch hat Ilzer noch Großes mit seiner Mannschaft vor, wie er zuletzt dem "Kicker" erklärt hatte: "Ich will in drei Jahren Hoffenheim zurückbringen ins internationale Geschäft. Und ich will in fünf Jahren um die Deutsche Meisterschaft spielen mit Hoffenheim."

Löw hofft auf "Ilzer-Effekt"

Nun stehen sich Leipzig und Hoffenheim am Samstag also erneut in der Liga gegenüber. Und auch dieses Mal kommt es zu einem Trainer-Debüt. Bei den kriselnden Leipzigern musste zuletzt Marco Rose den Chefposten räumen. Zsolt Löw, der interimistisch bis zum Sommer übernimmt, hat mit der Pokal-Pleite gegen Stuttgart zwar schon seinen ersten Arbeitstag absolviert, in der Liga steht dieser allerdings noch aus. Möglicherweise tritt bei Löw derselbe Effekt wie bei Ilzer ein.