Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
ÖFB-Legionär überrascht mit speziellem Torjubel
© werder.de

Bundesliga

ÖFB-Legionär überrascht mit speziellem Torjubel

21.10.25, 11:30
Teilen

Es ist bislang eine durchwachsene Saison für Marco Grüll bei Werder Bremen. Aufgrund von Nachwuchs bei Teamkollege Senne Lynen rutschte er am Wochenende ins Team und erzielte umgehend sein erstes Saisontor - dort hörten die guten Nachrichten aber nicht auf.

Der Ex-Rapidler wechselte bisher zwischen Stammplatz und Minuten von der Bank, ein Torerfolg blieb ihm gänzlich verwehrt. Beim ÖFB-Team war er zuletzt zwar nominiert, ist aber seit Juni ohne Einsatz.

Nun könnte Grüll seiner Saison aber den nötigen Push besorgt haben, als er beim 2:2 gegen den FC Heidenheim das erste Saisontor erzielte. Noch mehr Freude wird ihm aber der Umstand hinter seinem Torjubel bereiten.

Doppel-Assist von Romano Schmid

Der 27-Jährige stopfte sich den Ball umgehend unter sein Trikot und nahm den Finger in den Mund. Fußball-Interessierte wissen: Ein Kind ist auf dem Weg! Für Marco Grüll und seine Partnerin ist es sogar das erste.

ÖFB-Legionär überrascht mit speziellem Torjubel
© werder.de

Eventuell war es diese Woche, die Grülls Saison in die Spur bringt und den Weg zur Teilnahme an der WM 2026 ebnet. Dort will er natürlich wie sein Teamkollege Romano Schmid mit dabei sein. Schmid brachte auch weitere Argumente für sich ein, denn er lieferte nicht nur den Assist für Grülls Treffer, sondern auch für das zwischenzeitliche 2:1.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden