ÖFB-Legionär überrascht mit speziellem Torjubel

Es ist bislang eine durchwachsene Saison für Marco Grüll bei Werder Bremen. Aufgrund von Nachwuchs bei Teamkollege Senne Lynen rutschte er am Wochenende ins Team und erzielte umgehend sein erstes Saisontor - dort hörten die guten Nachrichten aber nicht auf.

Der Ex-Rapidler wechselte bisher zwischen Stammplatz und Minuten von der Bank, ein Torerfolg blieb ihm gänzlich verwehrt. Beim ÖFB-Team war er zuletzt zwar nominiert, ist aber seit Juni ohne Einsatz.

Nun könnte Grüll seiner Saison aber den nötigen Push besorgt haben, als er beim 2:2 gegen den FC Heidenheim das erste Saisontor erzielte. Noch mehr Freude wird ihm aber der Umstand hinter seinem Torjubel bereiten.

Doppel-Assist von Romano Schmid

Der 27-Jährige stopfte sich den Ball umgehend unter sein Trikot und nahm den Finger in den Mund. Fußball-Interessierte wissen: Ein Kind ist auf dem Weg! Für Marco Grüll und seine Partnerin ist es sogar das erste.

© werder.de

Eventuell war es diese Woche, die Grülls Saison in die Spur bringt und den Weg zur Teilnahme an der WM 2026 ebnet. Dort will er natürlich wie sein Teamkollege Romano Schmid mit dabei sein. Schmid brachte auch weitere Argumente für sich ein, denn er lieferte nicht nur den Assist für Grülls Treffer, sondern auch für das zwischenzeitliche 2:1.