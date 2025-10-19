Ilzer und Hoffenheim beenden Negativ-Lauf

Nach drei sieglosen Partien in der deutschen Fußball-Bundesliga hat Trainer Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim wieder gewonnen.

Am Sonntag setzte sich die TSG durch die Treffer von Bazoumana Touré (54.), Andrej Kramaric (59.) und Grischa Prömel (79.) mit 3:0 beim FC St. Pauli durch. Damit haben die Kraichgauer nach sieben Runden alle ihre zehn Punkte in der Fremde geholt. Für St. Pauli war es die vierte Niederlage in Serie. Freiburg schaffte ein 2:2-Remis gegen Frankfurt.

Die Entscheidung in der Partie am Millerntor fiel in der zweiten Hälfte. Während bei St. Pauli die Präzision in den Aktionen fehlte, agierte Hoffenheim abgeklärt und traf dreimal ins Netz. ÖFB-Teamspieler Alexander Prass kam ab der 76. Minute zu einem Kurzeinsatz, beim Heimteam waren keine Österreicher im Einsatz. Ilzers TSG nimmt in der Bundesliga den achten Platz ein, für St. Pauli ging es auf Rang 14 hinunter.

Freiburg verlängert Serie ohne Niederlage

Freiburg prolongierte unterdessen seine Ungeschlagen-Serie in der Bundesliga. Durch einen Freistoßtreffer von Vincenzo Grifo (87.) kamen die Breisgauer um die ÖFB-Legionäre Philipp Lienhart und Junior Adamu noch zu einem 2:2 gegen Frankfurt und blieben auch im siebenten Spiel in Folge ohne Niederlage. Zwar führten die Freiburger durch Derry Scherhant früh (2.), doch durch einen Doppelpack von Jonathan Burkhardt (18./38.) drehten die Gäste zwischenzeitlich die Partie.

Für Frankfurt war es ein weiterer Dämpfer vor dem Champions-League-Duell mit Liverpool am Mittwoch. Beide Teams bleiben im oberen Mittelfeld der Tabelle.