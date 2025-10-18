Barca mit einem späten Sieg gegen Girona

Der FC Barcelona hat in der 9. Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft erst spät über den erwarteten Sieg jubeln können.

Der eingewechselte Ronald Araujo erzielte am Samstag gegen Girona in der dritten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum 2:1. Der Uruguayer war erst in der 82. Minute aufs Spielfeld gekommen. Barca-Trainer Hansi Flick sah das entscheidende Tor nicht mehr von der Seitenlinie aus, er hatte kurz davor die Gelb-Rote Karte gesehen.

Barcelona war in der 13. Minute in Führung gegangen, als Pedri einen Pass von Lamine Yamal im Strafraum erhielt, die Abwehrreihe überlief und mit dem linken Fuß flach ins Tor traf. Sieben Minuten später gelang Axel Witsel mit einem spektakulären Fallrückzieher der Ausgleich für Girona. Am Ende wurde es turbulent, kurz vor dem Tor flog Flick vom Platz. Der Deutsche hatte die aus seiner Sicht zu gering angezeigte Nachspielzeit kritisiert.