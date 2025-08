SO viel zahlt Tottenham an den FC Bayern für Palhinha

Der Palhinha-Deal könnte für den FC Bayern München doch nicht zu einer absoluten finanziellen Katastrophe werden.

Bayern wollte João Palhinha schon 2023 holen. Damals scheiterte der Transfer am Deadline-Day und wurde erst ein Jahr später vollzogen. Der deutsche Rekordmeister zahlte an den englischen Klub FC Fulham 51 Millionen Euro. Es war eine enttäuschende und voraussichtlich kurze Zeit bei FC BayernFC Bayern München, denn die Münchener leihen den Portugiesen an Tottenham aus.

30 Millionen Ablöse

Laut der "Bild" zahlen die Engländer eine Leihgebühr von bis zu sieben Millionen Euro an den Rekordmeister und können ihn dann für eine Ablöse von 30 Millionen Euro fest verpflichten. Ursprünglich wurde über eine Leihgebühr von fünf Millionen und einer Kaufoption von 25 Millionen Euro geredet.

Spurs übernehmen komplettes Gehalt

Ebenfalls übernehmen die Londoner das komplette Gehalt des defensiven Mittelfeldspielers. Dieses beläuft sich auf rund zehn Millionen.