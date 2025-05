Trainer-Hammer: Adi Hütter soll Alonso-Nachfolger werden

Adi Hütter, der in der vergangenen Woche AS Monaco erfolgreich in die Champions League geführt hat, könnte bald eine neue Herausforderung in der Bundesliga annehmen.

Laut Berichten der französischen Zeitung L'Equipe steht der österreichische Trainer auf der Liste der Kandidaten für das Traineramt bei Bayer Leverkusen. Fix: Ancelotti wird Brasilien-Teamchef

Alonso-Wechsel fix: Gegen DIESEN Klub legt er bei Real los

BVB ruiniert Leverkusens Fest - Sabitzer & Co. halten CL-Traum am Leben Erfolgreicher Trainer Der Vorarlberger Hütter hat sich in den letzten Jahren als erfolgreicher Trainer etabliert und könnte nun den nächsten Schritt in seiner Karriere machen, indem er die Leitung des deutschen Bundesligisten übernimmt. Talente-Förderer Hütter Hütter, der in der vergangenen Saison bei AS Monaco eine solide Saison absolvierte, könnte von Leverkusen aufgrund seiner Erfahrung in internationalen Wettbewerben und seiner Fähigkeit, junge Talente zu fördern, in Betracht gezogen werden. Bereits in seinen früheren Stationen, unter anderem bei Eintracht Frankfurt, bewies er seine Fähigkeit, Mannschaften zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Xabi Alonso zu Real Bei Bayer Leverkusen ist derzeit die Trainerposition vakant, nachdem Xabi Alonso das Team im Sommer 2025 verließ. Hütter könnte aufgrund seiner erfolgreichen Zeit bei Mönchengladbach und Monaco ein Kandidat sein, um Leverkusen in die neue Saison zu führen.