Chelsea schnürt 180 Mio. € Paket für Haaland

Kaum nach dem Triumph in der Champions League, planen die Blues mitsamt Top-Trainer Tuchel Großes: Die Verpflichtung von Goalgetter Erling Haaland. Scheinbar macht der FC Chelsea ernst und will den begehrten Dortmund-Stürmer noch in diesem Sommer auf die Insel holen. Das berichtet der auf der Insel für gewöhnlich zuverlässige Informant Jan-Aage Fjörtoft, ESPN-Kolumnist und Landsmann Haalands.

Re: Erling Haaland



Chelsea working intense to get Erling Haaland.

He is seen as the “missing” player to make them challenge for the PL-title next season.

Fee very high, but confidence that this can be solved.

The main obstacle could be the wage-structure at Chelsea