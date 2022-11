Fotos zeigen: Kurz nach Krebs-OP stand Neuer wieder im Tor

Es war der Schock des gestrigen Tages in der Fußballwelt. Bayern-Torwart Manuel Neuer machte seine Krebserkrankung öffentlich. Jetzt wird klar. Wenige Tage nach seiner OP stand der Deutsche wieder im Tor.

Gerüchte gab es schon länger, da der Bayern-Torwart Manuel Neuer immer wieder bei Partien seiner Mannschaft Pflaster im Gesicht trug. Am gestrigen Mittwoch machte der Bayern-Goalie dann seine Hautkrebserkrankung öffentlich. Er musste dreimal operiert werden. Bereits im November 2021 dürfte Neuer von seiner Diagnose erfahren haben.

Er reiste am 12. November frühzeitig vom DFB-Trainingslager ab, bekam mehrere Tage frei. Besonders auffällig. Neuer hatte zu dieser Zeit einen sichtbaren weißen Fleck auf der Nase. Dies dürfte die Stelle des Krebses gewesen sein. Wenige Tage nach der OP steht am 27. November das Bundesligaspiel gegen Bielefeld an. Dort tritt Neuer erstmals mit einem Pflaster an besagter Stelle an. Neuer stand also nur wenige Tage nach der OP wieder im Tor der Münchner.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist kein Zufall. Neuer macht neuerdings Werbung für eine Sonnencreme. "Da wir ständig draußen trainieren, spielen und auch unsere Freizeit gerne in der Natur verbringen, ist es für uns essenziell, mit modernen Sonnenschutzfiltern und mit Lichtschutzfaktor 50+ zu starten.“ Kerber hat mit einer sonnenbedingten Hyperpigmentierung zu kämpfen", so Neuer gegenüber der BILD.