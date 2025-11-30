Frankfurt rettet Punkt gegen Wolfsburg

Krisenclub Wolfsburg hat in der deutschen Fußball-Bundesliga ein Erfolgserlebnis knapp verpasst. Der VfL kam am Sonntag in Frankfurt durch einen Last-Minute-Treffer der Eintracht nur zu einem 1:1, ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer stand dabei in der Gäste-Startelf.

Die Wolfsburger haben in den jüngsten vier Spielen nur einen Punkt geholt. Der HSV gewann unterdessen in Unterzahl daheim gegen den VfB Stuttgart mit 2:1, Freiburg fertigte in Überzahl Schlusslicht Mainz mit 4:0 ab.

Nur zwei Minuten nach dem zweiten Gegentor schwächte sich Mainz durch Paul Nebels Platzverweis selbst, die Elf von Phillipp Mwene war in Freiburg chancenlos. Die Gastgeber, für die Philipp Lienhart durchspielte, sind fünf Punkte hinter den siebentplatzierten Frankfurtern Achter.

Den Siegtreffer der Hamburger, die in der Schlussphase nach einem Platzverweis nur mehr zu zehnt agierten, bewerkstelligte Fabio Vieira in der Nachspielzeit (94.). Stuttgart verpasste dadurch den Sprung in die Top vier. In Frankfurt hatte Aaron Zehnter Wolfsburg in Führung gebracht (68.), doch Michy Batshuayi gelang per Foulelfmeter in der 96. Minute der Ausgleich für Frankfurt. Der VfL bleibt als 15. mit neun Punkten in der Abstiegsregion.