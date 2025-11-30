Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Eintracht Frankfurt
© APA

In letzter Minute

Frankfurt rettet Punkt gegen Wolfsburg

30.11.25, 21:40
Teilen

Krisenclub Wolfsburg hat in der deutschen Fußball-Bundesliga ein Erfolgserlebnis knapp verpasst. Der VfL kam am Sonntag in Frankfurt durch einen Last-Minute-Treffer der Eintracht nur zu einem 1:1, ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer stand dabei in der Gäste-Startelf.

Die Wolfsburger haben in den jüngsten vier Spielen nur einen Punkt geholt. Der HSV gewann unterdessen in Unterzahl daheim gegen den VfB Stuttgart mit 2:1, Freiburg fertigte in Überzahl Schlusslicht Mainz mit 4:0 ab.

Nur zwei Minuten nach dem zweiten Gegentor schwächte sich Mainz durch Paul Nebels Platzverweis selbst, die Elf von Phillipp Mwene war in Freiburg chancenlos. Die Gastgeber, für die Philipp Lienhart durchspielte, sind fünf Punkte hinter den siebentplatzierten Frankfurtern Achter.

Den Siegtreffer der Hamburger, die in der Schlussphase nach einem Platzverweis nur mehr zu zehnt agierten, bewerkstelligte Fabio Vieira in der Nachspielzeit (94.). Stuttgart verpasste dadurch den Sprung in die Top vier. In Frankfurt hatte Aaron Zehnter Wolfsburg in Führung gebracht (68.), doch Michy Batshuayi gelang per Foulelfmeter in der 96. Minute der Ausgleich für Frankfurt. Der VfL bleibt als 15. mit neun Punkten in der Abstiegsregion.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden