Freiburg muss Tabellenführung wieder abgeben

Der SC Freiburg muss die Tabellenführung nach einem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach wieder abgeben. Neuer Leader in Deutschland ist Union Berlin.

Nachdem die Freiburger als Tabellenführer ins Wochenende gegangen waren, beendeten sie den 6. Spieltag der deutschen Bundesliga immerhin mit einem Punkt. Die Sonntag-Abend-Partie hatte es auch ohne Tor in sich: Beide Mannschaften begannen angriffslustig, wobei die Freiburger (mit Lienhart und Gregoritsch in der Startelf) zu Beginn deutlich mehr vom Spiel hatten. Doch Gladbach kommt mit schnellem Umschaltspiel zu Chancen. Bei den größten durch Hofmann (28.) und Thuram (29.) zeichnet sich Freiburg-Goalie Flekken aus und rettet der Elf von Christian Streich die Null zur Pause.

Nach Seitenwechsel versucht es Gregoritsch per Kopf (46.). Kurz später kommt der ÖFB-Stürmer gefährlich in den Strafraum, lässt sich aber zu lange Zeit (52.). Und fast hätte Lienhart das 0:1 verursacht – der Teamverteidiger verschenkt einen Ball an Thuram, doch Ginter und Flekken retten die heikle Situation (58.).

Freiburg bleibt zu Hause ungeschlagen

Die Partie wird zerfahren. Die größte Freiburg-Chance im Finish vergibt „Joker“ Jeong nach Gregoritsch-Zuspiel (76.). In der Endphase bringt Gladbach-Trainer Farke noch Wolf (82.), Gregoritsch macht für Freiburg-Edeljoker Petersen Platz (83.). Hilft auch nichts - Endstand: 0:0.

Damit blieb Freiburg auch im 15. Heimspiel gegen Lieblings-Gast Gladbach ohne Niederlage!