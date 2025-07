Grillitsch für Wechsel freigestellt – nicht im Trainingslager

Florian Grillitsch ist beim Trainingslager von Hoffenheim in Tirol nicht dabei. Der ÖFB-Teamspieler wurde für Vertragsgespräche mit potenziellen neuen Clubs freigestellt.

Die TSG Hoffenheim ist ohne Florian Grillitsch ins Trainingslager nach Seefeld gereist. Der 29-jährige ÖFB-Teamspieler wurde vom deutschen Bundesligisten für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt. Das bestätigte der Club am Sonntag. Neben Grillitsch erhielten auch zwei weitere Spieler die Freigabe.

Keine Rolle mehr in Ilzers Plan

Grillitsch spielt unter dem neuen Trainer Christian Ilzer und Sportchef Andreas Schicker keine Rolle mehr. Der Mittelfeldspieler war im Frühjahr an Real Valladolid verliehen und kehrte nach dem Abstieg der Spanier zurück nach Hoffenheim. Zum Start der Vorbereitung war er noch im TSG-Kader, nun trainiert er separat am Clubgelände in Zuzenhausen.

Braga und arabische Angebote

Grillitsch steht noch ein Jahr unter Vertrag. Sporting Braga aus Portugal soll laut Clubkreisen mehrfach Interesse signalisiert haben. Laut „kicker“ gibt es zudem konkrete Anfragen aus dem arabischen Raum. Während Landsmann Alexander Prass mit der Mannschaft in Tirol ist, bleibt Grillitsch in Deutschland – mit offener Zukunft.