Xavi Simons
© Getty

Leipzig-Aus

Knalleffekt: Entscheidung um Xavi Simons gefallen

28.08.25, 11:44
Der Offensiv-Star ist schon in England. 

Xavi Simons (22) steht unmittelbar vor einem Wechsel in die Premier League.. Der Holländer wurde von RB Leipzig bereits für Vertragsverhandlungen freigestellt und befindet sich derzeit in London. Dort soll der Transfer zu Tottenham fixiert werden.

Nachdem lange der FC Chelsea als heißester Kandidat galt, macht nun offenbar der Stadtrivale das Rennen. Die Spurs sind offenbar bereit, rund 70 Millionen Euro für den 22-Jährigen zu zahlen. Simons selbst verhandelt derzeit noch über sein Gehalt – die Forderungen des Holländers dürften dabei sehr hoch sein.

Damit erhält der FC Bayern wohl die nächste Transfer-Absage. Besonders Trainer Kompany zeigte reges Interesse am Offensiv-Star, dieser entschied sich nun aber für einen Wechsel nach England.

