Nach LASK-Aus: Jerome Boateng verkündet Karriere-Ende

Nach dem missglückten Versuch in Österreich noch einmal durchzustarten, verkündete Jerome Boateng, der 2014 mit Deutschland Weltmeister wurde, am Freitagabend seine Karriere.

Jerome Boateng hängt mit 37 Jahren die Fußballschuhe an den Nagel. Der ehemalige Bayern-Teamkollege von David Alaba, dessen Vertrag vor wenigen Wochen beim LASK aufgelöst wurde, teilt seine Entscheidung in einer Instagram-Story mit.

"Ich habe für eine lange Zeit gespielt. Für große Vereine. Für mein Land. Ich habe gelernt, gewonnen und verloren. Fußball hat mir sehr viel gegeben. Jetzt ist es Zeit, um weiterzugehen. Nicht weil ich muss, sondern weil ich bereit bin", lässt er seine großartige Karriere mit den Champions-League-Siegen 2013 und 2020 mit dem FC Bayern, dem FA-Cup-Sieg mit ManCity 2011 und neun deutschen Meisterschaften Revue passieren.

Nach Bayern-Abschied ging es bergab

2016 wurde er sogar zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. Seit seinem Abschied aus München 2021 fing der Abstieg an. Sportlich versuchte er es noch bei Olympique Lyon mit 32 Spielen von 2021 bis 2023, bei US Salernitana in Italien absolvierte er 2024 lediglich 7 Partien, ehe der LASK den "Transfercoup" verkündete, dem man nach neun Spielen im Trikot der Oberösterreicher ein Ende setzte und vor wenigen Wochen das Arbeitsverhältnis auflöste.

Zuletzt sorgte er mit einem Verfahren wegen Körperverletzung an seiner ehemaligen Lebensgefährtin für Schlagzeilen. 2024 sprach ihn ein Gericht wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen die Mutter zweier ihrer Kinder schuldig.