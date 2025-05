Nach Wirtz-Absage: Diese zwei Top-Klubs könnten Bayern Sané wegschnappen

Der aktuelle Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern läuft im Juni aus. Eine Verlängerung lehnte der Flügelspieler ab.

Nachdem Florian Wirtz dem FC Bayern eine Absage erteilt hatte, veränderte sich die ganze Situation rund um Sané. Der deutsche Rekordmeister will sich nochmal mit dem DFB-Star zusammensetzen und über eine mögliche Verlängerung verhandeln. Doch die Münchener müssen sich beeilen, denn es gibt aktuell auch andere Interessenten, welche Sané gerne zu sich holen würden.

Italien, Türkei oder doch England

In den letzten Monaten lieferte der Flügelflitzer starke Leistungen und lockte einige Top-Klubs an. Ein Verein hat ihm sogar schon ein Angebot gemacht. Laut der Information von "Sport Bild" will der türkische Meister Galatasaray Istanbul Sané mit einem lukrativen Vertrag an den Bosporus locken. Der türkische Top-Klub bietet dem Noch-Bayern-Star zehn Millionen Euro pro Jahr an. Doch ein Wechsel in die Türkei wäre ein sportlicher Rückschritt für den Deutschen. Ebenfalls liegt das Angebot von Gala unter dem von den Bayern. Sie bieten Sané zehn Millionen plus fünf Millionen Euro an Boni pro Saison an.

Laut der "Sport Bild" haben schon mehrere Klubs aus Saudi-Arabien, der Premier League und sogar der neue italienische Meister SSC Neapel ihm ein Angebot unterbreitet. Sané würde am liebsten nach England zurückkehren. Dabei ist sein Traumziel London. Das große Problem: Die beiden Top-Klubs aus der britischen Hauptstadt wollen derzeit nicht mit Sané verhandeln. Arsenals Hauptziel ist Real-Madrid-Star Rodrygo und Chelsea hat allgemein kein Interesse. Nur Newcastle United will den DFB-Star holen, doch Sané will nicht nach Nordengland gehen.