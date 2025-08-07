Alles zu oe24VIP
Xaver Schlager
© Gepa

Verletzungspech

Nasenbeinbruch bei Schlager – Leipzig-Profi soll mit Maske weitermachen

07.08.25, 16:46


Xaver Schlager hat sich beim Training mit RB Leipzig das Nasenbein gebrochen. Der 27-jährige ÖFB-Teamspieler soll aber nicht lange ausfallen. Laut Klubangaben wird bereits eine Schutzmaske angefertigt, damit Schlager die Vorbereitung fortsetzen kann.

Xaver Schlager bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig hat sich nach Klubangaben im Training einen Nasenbeinbruch zugezogen. Die Verletzung sei laut den Sachsen jedoch kein Grund zur Sorge: Schlager werde zeitnah mit einer Gesichtsmaske wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Erst kürzlich nach Knieproblemen zurück

Erst vor wenigen Wochen war der 27-Jährige nach hartnäckigen Knieproblemen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Nun soll ihn die neue Blessur nur kurzzeitig bremsen. Einen konkreten Zeitpunkt für sein Comeback im Spielbetrieb nannte der Klub nicht.

Für das österreichische Nationalteam hatte Schlager zuletzt verletzungsbedingt gefehlt, war aber als Stammspieler für die EM-Qualifikation und das Turnier 2024 gesetzt gewesen.

