Neues Top-Ziel: Bayern will DIESEN PSG-Star

Der Champions-League-Sieger steht auf der Wunschliste nun ganz oben.

Der FC Bayern will sich im Sommer in der Offensive verstärken. Nachdem zuletzt vor allem über den Kauf von Rafael Leão (Milan) oder Nico Williams (Bilbao) spekuliert wurde, taucht nun ein überraschender Name auf.

Wie Sky berichtet, zeigt der deutsche Meister großes Interesse an Bradley Barcola. Der 22-jährige Franzose wurde gerade erst Champions-League-Sieger mit Paris Saint-Germain und gilt als eines der größten Talente Europas.

70 Millionen Euro

Eine Verpflichtung wird aber schwierig. Barcola wechselte erst 2023 von Lyon nach Paris – PSG wird Barcola wohl nicht so leicht ziehen lassen. Der Franzose hat noch einen Vertrag bis Juni 2028, sein Marktwert beträgt 70 Millionen Euro.

Viel hängt bei den Bayern davon ab, ob Leroy Sané doch noch bleibt. Auch die Zukunft von Kingsley Coman ist weiterhin offen.