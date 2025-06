Erste Entscheidung um Leroy Sané gefallen

Der 29-Jährige fliegt mit den Bayern zur Klub-WM.

Bereits am kommenden Sonntag startet der FC Bayern in die Klub-WM in den USA. Der deutsche Meister trifft dabei auf Auckland, Benfica und die Boca Juniors. Wie der kicker berichtet, ist nun auch klar, dass Leroy Sané mit nach Amerika fliegt.

Obwohl der Vertrag des deutschen Nationalspielers während des Turniers (am 30. Juni) ausläuft, wird der 29-Jährige Teil der Bayern-Mannschaft sein. In den USA soll es dann auch weitere Gespräche und im besten Fall eine Vertragsverlängerung geben.

Dass Sané auch in der nächsten Saison bei den Bayern spielt, ist aber weiter ungewiss. Zuletzt stieg Fenerbahçe mit Star-Trainer José Mourinho in den Transfer-Poker ein. Auch Arsenal und Tottenham sollen weiterhin großes Interesse am deutschen Nationalspieler haben.