ÖFB-Star will als Sané-Ersatz zu den Bayern wechseln

Ein ÖFB-Star lässt mit einer Aussage aufhorchen: Er will als "nächsten Schritt" zu keinem geringeren Verein als dem FC Bayern München wechseln.

Das Transferfenster ist gerade einmal geschlossen, schon sorgt die nächste Meldung für Aufsehen. Diesmal ist es allerdings kein Wechselgerücht oder kein Berater, der seinen Schützling bei einem Top-Klub ins Gespräch bringt. Diesmal kommt die Wechsel-Ansage vom Spieler selbst.

Hintergrund ist, dass im Sommer eine Position im Angriff der Bayern frei werden könnte. Denn beim derzeitigen Stand wird der Vertrag von Leroy Sané nicht verlängert. Auch die Zukunft von Kingsley Coman und Serge Gnabry ist alles andere als gesichert. Im Sommer könnte es im Münchner Angriff zum großen Umbau kommen. Dafür bringt sich ein Österreicher öffentlich in Stellung.

"Ich bin bereit für den nächsten Schritt. Ein Transfer zu einem großen europäischen Klub wäre ein Traum. Bayern München wäre das Traum-Szenario", lässt ausgerechnet ÖFB-Star Patrick Wimmer im Interview mit den "Salzburger Nachrichten" aufhorchen. Er erklärt seine Wechselabsicht auch: "Es wäre ein Weltklub, der ganz in der Nähe meiner Wahlheimat Salzburg ist."

Lesen Sie auch Neuer verlängerte Vertrag beim FC Bayern bis 2026 Kapitän Manuel Neuer und der FC Bayern München haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit bis 2026 geeinigt.

Wimmer als Bayern-Schnäppchen?

Dabei ist der Offensivspieler derzeit beim VfL Wolfsburg unter dem österreichischen Trainer Ralf Hasenhüttl gesetzt und aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Sein Marktwert liegt derzeit bei 12 Millionen Euro, angesichts der stetig steigenden Transfer-Kosten könnte sich der 23-Jährige als absolutes Schnäppchen entpuppen.

Der 21-fache ÖFB-Teamspieler hat sich allerdings nicht nur selbst in die Auslage gestellt. Nach zwei Toren und vier Assists in der bisherigen Saison dürften auch Juventus Turin, der AC Milan und mehrere Vereine in der Premier League Interesse an dem rot-weiß-roten Flügelflitzer bekunden. Vorerst will sich Wimmer allerdings auf die Rückrunde mit Wolfsburg konzentrieren, der sich die Dienste des Tullners im Sommer 2022 8 Millionen Euro kosten ließ.