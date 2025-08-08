Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Nicolas Jackson
© Getty

Woltemade-Absage

Plan B: Bayern will jetzt Chelsea-Stürmer

08.08.25, 08:28
Teilen

Der deutsche Meister hat sich beim FC Chelsea bereits erkundigt. 

Wie berichtet, wollte der FC Bayern eigentlich in diesem Sommer Nick Woltemade holen. Man konnte sich mit Stuttgart aber nicht über eine Ablösesumme für den deutschen Nationalspieler einigen, wodurch der Transfer nun endgültig vom Tisch zu sein scheint.

Der FC Bayern verfolgt deshalb nun den Plan B. Wie Sky berichtet, angelt der deutsche Meister nun nach Nicolas Jackson vom FC Chelsea. Man habe bereits bei den Londonern eine Anfrage gestellt und sich Informationen über einen möglichen Kauf eingeholt.

Nicolas Jackson
© Getty

Der 24-Jährige kam 2023 zu Chelsea, konnte sich beim Klub-Weltmeister aber nur bedingt durchsetzen. In 65 Einsätzen brachte es der Senegalese aber immerhin auf 24 Tore. Bei Chelsea steht Jackson noch bis 2033 unter Vertrag – sein Marktwert wird auf 50 Millionen Euro geschätzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden