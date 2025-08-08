Plan B: Bayern will jetzt Chelsea-Stürmer

Der deutsche Meister hat sich beim FC Chelsea bereits erkundigt.

Wie berichtet, wollte der FC Bayern eigentlich in diesem Sommer Nick Woltemade holen. Man konnte sich mit Stuttgart aber nicht über eine Ablösesumme für den deutschen Nationalspieler einigen, wodurch der Transfer nun endgültig vom Tisch zu sein scheint.

Der FC Bayern verfolgt deshalb nun den Plan B. Wie Sky berichtet, angelt der deutsche Meister nun nach Nicolas Jackson vom FC Chelsea. Man habe bereits bei den Londonern eine Anfrage gestellt und sich Informationen über einen möglichen Kauf eingeholt.

© Getty

Der 24-Jährige kam 2023 zu Chelsea, konnte sich beim Klub-Weltmeister aber nur bedingt durchsetzen. In 65 Einsätzen brachte es der Senegalese aber immerhin auf 24 Tore. Bei Chelsea steht Jackson noch bis 2033 unter Vertrag – sein Marktwert wird auf 50 Millionen Euro geschätzt.