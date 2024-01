Timo Werner kehrt zurück nach England

Der Wechsel des deutschen Fußball-Nationalspielers Timo Werner von RB Leipzig zu Tottenham ist perfekt.

Der 27-jährige Angreifer wechselt für zunächst sechs Monate nach London. Das gaben beide Clubs am Dienstagabend bekannt. Tottenham sicherte sich außerdem eine Kaufoption für Werner, die dem Vernehmen nach bei 17 Millionen Euro liegen soll. Werner will bei den Spurs Spielpraxis sammeln und sich für die Heim-EM im Sommer empfehlen.

In Leipzig stand er in der Champions League nie und in der Bundesliga nur zweimal in der Startelf. Zu seinem Debüt für die Nordlondoner könnte Werner bereits am Sonntag kommen, wenn sein neuer Club bei Manchester United antritt. Werner spielte bereits von 2020 bis 2022 in England für den FC Chelsea, der den Stürmer für 53 Millionen Euro von Leipzig verpflichtet hatte. Vor eineinhalb Jahren kehrte Werner für 20 Millionen Euro nach Sachsen zurück.