Transfer-Alarm um Sabitzer

Sabitzer steht bei Leipzig derzeit im Fokus - Tottenham soll an einem Angebot arbeiten.

"Das wird kein Selbstläufer", stellt Leipzig-Coach Nagelsmann klar. Seine Bullen kämpfen heute im Duell zweier Bundesligisten gegen Augsburg um den Einzug in das Pokal-Achtelfinale. Im Fokus: ÖFB-Legionär Sabitzer. In seinen letzten vier Einsätzen netzte er zweimal und lieferte einen Assist. Die Leistungen von Sabitzer in den letzten Monaten sind auch auf der Insel ein Thema. Tottenham soll den Offensivstar um 50 Millionen Euro verpflichten wollen. Star-Coach Jose Mourinho soll ein Fan des Nationalspielers sein.

Nagelsmann lobt indes seinen Kapitän: "Er spielt unglaublich intelligent, verteilt überraschende Bälle und ist sehr clever, was das Schließen von Räumen angeht." Heute soll er Leipzig zum Aufstieg im Pokal schießen. Gutes Omen: Die letzten vier direkten Duelle mit Augsburg gingen an die Bullen.