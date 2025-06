Überraschende Wende im Poker um Leroy Sané

Die Transfer-Saga um Bayern-Star Leroy Sané geht in die nächste Runde.

Bleibt er oder geht er? Diese Frage beschäftigt die Bayern-Fans auch noch zwei Wochen nach Ende der Bundesliga-Saison. Nachdem die Klub-Bosse versichert hatten, man werde vom vorgelegten Vertragsangebot „keinen Zentimeter“ abrücken, kommt nun offenbar doch wieder Bewegung in die Gespräche.

Bayern kommt Sané entgegen

Wie Sky berichtet, ist der FC Bayern jetzt doch bereit, dem 29-Jährigen entgegenzukommen. Konkret geht es dabei um die Aufteilung zwischen Fixgehalt und Boni. Bisher bot man Sané 10 Millionen Euro Grundgehalt plus fünfeinhalb Millionen Euro an Boni an. Nun soll der DFB-Spieler mehr Fixgehalt bekommen.

Eine Einigung gibt es aber bisher noch nicht. Sanés neuer Berater Pini „Piranha“ Zahavi soll Medienberichten zufolge auf einen Wechsel zu Tottenham drängen. Aber auch der FC Arsenal soll weiterhin großes Interesse am Deutschen zeigen.