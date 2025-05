Muslic sorgt für großen Ärger beim aktuellen Klub

Der bevorstehende Abgang von Trainer Miron Muslic hat beim englischen Drittligisten Plymouth Argyle für Verärgerung gesorgt.

Der Österreicher soll laut Medienberichten vor einem Wechsel zu Schalke 04 stehen. Plymouth bestätigte in einer Stellungnahme am Mittwochabend Gespräche mit einem Club der 2. deutschen Bundesliga - und reagierte "frustriert". Bei Schalke hat Muslic viel Arbeit vor sich. Der Traditionsclub beendete die abgelaufene Saison nur als 14. der Tabelle.

Muslic hatte mit Argyle in der abgelaufenen Saison der englischen Championship den vorletzten Platz belegt, nachdem er den Posten im Jänner von Wayne Rooney übernommen hatte. Das damalige Schlusslicht zeigte sich verbessert, nach nur einem Sieg in acht Spielen ab Mitte Februar war der Club aber nicht mehr zu retten. Unter Muslic sollte der Wiederaufstieg in Angriff genommen werden.

Familie lebt in Oberösterreich

Wie Plymouth schrieb, habe man schnell neue Spieler verpflichtet und wiederholt mündliche Versprechen bekommen, dass Muslic sich "Argyle verpflichtet fühlt und alles tun wird, um dabei zu helfen, dass der Club zurückkehrt in die zweite Liga". Der 42-Jährige hatte jedoch bereits nach dem letzten Saisonspiel offen gelassen, wie seine Zukunft bei Plymouth aussieht. Der Club schrieb nun, dass Muslic klargemacht habe, dass er nach längerer Zeit weg von zu Hause die Chance sieht, näher bei seiner Familie zu sein. Muslic' Frau und Kinder sind weiter in Oberösterreich zu Hause. Der ehemalige Stürmer war vor seiner Arbeit in England als Chefcoach in Belgien bei Cercle Brügge tätig.

Schalke im Dauertief

Schalke hatte in der vergangenen Saison zweimal den Trainer gewechselt. Zuletzt musste der Niederländer Kees van Wonderen gehen, der den Posten erst im Oktober übernommen hatte. U23-Coach Jakob Fimpel betreute die Profis der Schalker am Ende interimistisch. Vor zehn Jahren hatten die Gelsenkirchner noch in der Champions League gespielt, nach dem Abstieg 2021 agierte der Club auch in der 2. Liga nicht überzeugend.

Mit einer deutlichen Botschaft verabschiedeten die Schalker Fans ihre Mannschaft zuletzt in die Pause. "Historisch schlechteste Platzierung - Schöne Sommerpause, ihr Versager", stand auf einem riesigen Banner. Kapitän Kenan Karaman meinte: "Das ist schon peinlich als Spieler. Diesen Schmerz werden wir wahrscheinlich auch mitnehmen in die nächsten Wochen. Das wird wehtun."