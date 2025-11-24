ER ist der Top-Favorit auf den Trainerposten bei Liverpool

Der FC Liverpool befindet sich gerade in einer großen Krise. Gegen Nottingham Forest kassierten die Reds ihre sechste Niederlage in dieser Saison. Nun wird die Gerüchteküche über die Nachfolge von Arne Slot neu aufgeheizt.

Die bisherige Saison beim Liverpool verläuft katastrophal. Trotz riesigen Investitionen im vergangenen Sommer erlitten die Reds gegen Nottingham Forest eine 0:3-Heimniederlage. Das war die sechste Niederlage für Arne Slot in dieser Saison. Er konnte mit seinem Team in den letzten sieben Ligaspielen nur eines gewinnen.

Durch diese schlechten Leistungen wackelt der Stuhl vom Niederländer sehr. Über seinen möglichen Nachfolger wird derzeit heiß diskutiert. Wettbüros haben ihren klaren Favoriten für den Posten. Dabei ist der Oberösterreicher Oliver Glasner nur Zweiter auf dieser Liste.

Rückkehr von einem alten Bekannten

Laut Buchmachern ist der Red Bulls Global Head of Soccer Jürgen Klopp der aktuelle Top-Favorit für den Job bei Liverpool. Kloppo wäre die ideale Lösung für die Reds. Im Zeitraum von 2015 bis 2024 war der Deutsche der Trainer von Liverpool und konnte mit ihnen alle wichtigen Titel, wie die Champions League im Jahr 2019 und die Premier League 2020, holen.

2024 trat er zurück. Laut eigener Angabe ging ihm damals die Energie für diesen Job aus. Seitdem ist der Boss für die Fußballabteilung von Red Bull, wo er die Strategie des Netzwerkes beobachtet. Vergangenen Monat betonte er im Podcast "The Diary of a CEO", dass er eine Rückkehr zu Liverpool nicht ausschließe: "Ich habe gesagt, dass ich in England nie eine andere Mannschaft trainieren werde, das heißt, wenn ich zurückkehren sollte, dann wäre es Liverpool".

Glasner Zweiter im Ranking

Bei den Buchmachern ist Oliver Glasner derzeit die Nummer zwei für den Posten. Der Oberösterreicher hat aus Crystal Palace eine erfolgreiche Mannschaft geformt. Er konnte mit ihnen im Jahr 2025 den FA Cup und Community Shield holen. Dabei besiegte Glasner mit seiner Mannschaft den FC Liverpool. Gegen die Reds ist er in den letzten drei Partien immer als Sieger vom Platz gegangen.

© getty

Als Nummer drei sehen die Buchmacher den spanischen Bournemouth-Coach Andoni Iraola. In der vergangenen Saison führte er seine Mannschaft zum überraschenden neunten Platz und beeindruckte mit attraktivem Offensiv-Fußball.